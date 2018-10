– Det er illojalt å stemme noe annet

Tirsdag kveld gikk det siste fylkesårsmøte i KrF av stabelen i Østfold. Under møtet ble det klart at det vil sendes 99 blå og 90 røde delegater til partiets landsstyremøte fredag.

Det er på dette landsmøtet at partiet skal stemme over om de skal gå for et rødt eller blått regjeringssamarbeid, eller bli stående i opposisjon.

Fylkesleder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, ønsker selv en blå regjering. Til tross for at tirsdagens utfall på mange måter var forventet, var han slettes ikke sikker på hvordan avstemningen skulle ende.

– Jeg var veldig nervøs. Det var mange gode innlegg både på den ene og den andre siden. Så hvordan dette skulle gå, skjønte jeg ikke før vi fikk resultatet, forteller fylkeslederen til TV 2.

Vil endre voteringsrekkefølgen

Ved 18-tiden tirsdag fikk TV 2 se et forslag stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Stienar Reiten fremmer sammen med KrFU-leder Martine Tønnesen, KrFK-leder Oddbjørg Minos og fylkesleder i Østfold, Brynjar Høydebraaten.

Disse ønsker en helt ny modell for avstemningene under fredagens landsmøte.

Den foreslåtte modellen gir lik mulighet til å stemme for at KrF skal fortsette i opposisjon, som til alternativene om å forhandle med høyre- og venstresiden.

De fem mener at det skal stemmes over tre alternativer i denne rekkefølgen:

a) Først søke mulighetene for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

b) Så søke mulighetene for å gå inn i Solberg-regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

c) Fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak. Det innebærer at dagens regjering fortsetter og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side.

I et tidligere intervju med TV 2 forteller stortingsrepresentat Hans Fredrik Grønvan at de også ønsker at avstemningene skal skje åpent, og ikke lukket slik partiledelsen har gått inn for.

Høidebraaten frykter at voteringsrekkefølgen, slik den er nå, kan skape usikkerhet.

– Slik det er lagt opp nå, kan det bli sånn at man er så redd for å havne i feil regjering at man stemmer nei for å gå i regjering. Jeg er redd for at det kan utvikle seg sånn at frykten for å tape, blir sterkere enn ønsket om å vinne, sier han.