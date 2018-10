I forkant av Natos militærøvelse Trident Juncture, som nå pågår, har nærmere 1000 soldater fra US Marines øvd på glattkjøringsbane for å forberede seg på å kjøre på glatte, norske vinterveier.

En ting er å øve i ordnede former, en annen er å manøvrere de flere tonn tunge kjøretøyene på veier som er både snødekte og underkjølte.

Allerede ved 04.30-tiden natt til tirsdag kjørte en militær beltevogn av fylkesvei 753 i Dalsbygda i Hedmark. Den fortsatte ut i grøfta og veltet.

Flere ulykker

Åtte personer var involvert i ulykken, hvorav to av dem ble lettere skadet.

Noen timer senere kjørte et amerikansk, militært kjøretøy av fylkesvei 755 ved Seteråsen mellom Leksvik og Mosvik. Politi og ambulanse rykket ut, men ingen personer ble skadet i utforkjøringen.

I 14-tiden havnet nok et militært kjøretøy i grøfta. Denne gangen ved Schjølbergbrua på fylkesvei 31 ved Røros. Her opplyser politiet at det var glatt veibane som trolig var årsak til utforkjøringen.

Deretter gikk det ikke mer enn to timer før politiet fikk melding om enda et militært kjøretøy som hadde kjørt utfor. Nå var det en militær lastebil som hadde kjørt av fylkesvei 30 mellom Tolga og Os i Hedemark. Her var det to personer i bilen, men skadeomfanget er ukjent.

Varierende kjøreerfaring

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og talsmann for Trident Juncture, bekrefter at det har vært flere hendelser med militære kjøretøy på norske veier.

– Det har vært krevende kjøreforhold på veiene de siste dagene og ikke alle sjåførene er like vant til å kjøre på slikt føre. Med 10.000 kjøretøy, som er med i denne øvelsen, er det naturlig at det også er snakk om varierende kjøreerfaringer, sier Moen.

Han opplyser at muligheten for teste kjøreferdighetene på en glattkjøringsbane før den store NATO-øvelsen startet, var et tilbud som gikk ut til alle deltakerne.

Moen legger til at deltakerne på øvelsen har fått innføring i hvordan man skal kjøre på norske veier under vinterforhold og hvilke krav som gjelder angående utrustning på kjøretøyet.

Samtlige kjøretøy blir kontrollert med tanke på egnet dekk og kjetting. Kjøretøy som ikke oppfyller norske krav skal ikke brukes der forholdene kan være utfordrende.