Vil endre spillereglene på oppløpssiden

TV 2 fikk ved 18-tiden tirsdag se forslaget som stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten fremmer sammen med KrFU-leder Martine Tønnesen, KrFK-leder Oddbjørg Minos og fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten

De fem ønsker en helt ny modell for avstemningene under fredagens landsmøte.

Vil ha likebehandling

De fem delegatene mener det må gis like muligheter til å stemme også på alternativet om at KrF skal fortsette i opposisjon, som på de at partiet skal gå i forhandling med høyresiden eller venstresiden om å gå i regjering.

– Veldig mange av de delegatene som er valgt nå, er enten veldig tydelig blå, veldig tydelig røde eller veldig tydelige på at de ønsker å være i opposisjon, sier fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten.

De fem mener at det skal stemmes over tre alternativer i denne rekkefølgen:

a) Først søke mulighetene for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

b) Så søke mulighetene for å gå inn i Solberg-regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

c) Fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak. Det innebærer at dagens regjering fortsetter og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side.

– Risikerer feil regjering

Dersom ingen av alternativene får flertall foreslår de fem at de to alternativene som får flest stemmer blir satt opp mot hverandre.

– Det blir vanskelig å stemme ja til å skulle gå i regjering, for tenk om vi risikerer å gå inn i feil regjering, sier fylkesleder i Østfold Brynjar Høydebraaten til TV 2.

I innstillingen som landsstyret med stort flertall tidligere har sluttet seg til, legges det opp til at landsmøtet først skal stemme over om partiet skal i regjering eller ikke. Hvis forslaget om å gå i regjering får flertall, skal KrF-landsmøtet ta stilling til om man skal gå til høyre eller venstre.

Utelukker ikke endring

Partileder Knut Arild Hareide bekrefter tirsdag kveld at han er kjent med forslaget om å endre voteringsrekkefølgen.

– Jeg vil ikke se bort fra at vi endrer voteringsrekkefølgen på landsmøtet. Det er jo landsmøtet som fullt og helt bestemmer det, sier han.

Voteringsrekkefølgen er lagt opp med grunnlag i KrFs landsstyremøte 28. september.

– Jeg har fulgt det rådet landsstyrets store flertall ga, og jeg vil ikke gå bort fra det før jeg i alle fall har diskutert med mitt eget landsstyre, sier partilederen.