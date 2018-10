20-åringens forklaring tirsdag er detaljert og sammenhengende helt fra det grove ranet og drapet til han ble pågrepet i Dijon i Frankrike forrige tirsdag.

– Han har vært fullstendig klar over etterlysningen og betegner flukten som svært slitsom, sier Lindéns forsvarer Øystein Storrvik til TV 2.

Avhøret, som er på mange titalls sider og inneholder en tilståelse om både grovt ran og drap, ble undertegnet sent i ettermiddag.

Siktede har forklart at både avdøde Paltto og mannen som ble ranet i et garasjeanlegg noe tidligere, var ukjente for ham på forhånd.



Lindén skal ha vært på jakt etter penger, mobiltelefoner og andre gjenstander, og etter det TV 2 kjenner til, tyder funn i leiligheten på at det oppsto en kamp mellom ham og avdøde inne i leiligheten.

Politiadvokat Christian Hatlo bekrefter at motivet for drapet virker å ha vært økonomisk vinning.



– Var drapet utløst av et mislykket ran?

– Basert på hans forklaring, så virker det sånn, ja, sier Hatlo til TV 2 tirsdag kveld.

Siktede har ikke gitt noe godt svar på hvorfor han var i Norge, opplyser Hatlo. Avhøret har i stor grad handlet seg om de konkrete handlingene.



Vil utleveres

Storrvik forteller at forklaringen gir inntrykk av at siktede har god hukommelse og husker mye både fra drapsdagen og tiden på flukt.

Han har fortalt om flukten med tog til Stockholm og den videre ferden via hjembyen Uppsala og til Dijon i Frankrike, der han ble pågrepet på togstasjonen.

I tillegg til å erkjenne straffskyld for væpnet ran og drap på Majorstuen i Oslo, har Lindén sagt seg villig til å utleveres til Norge. Trolig er det kun snakk om dager før utleveringen kan finne sted.

VAR ETTERLYST: Makaveli Lindén ble fanget opp av et overvåkningskamera på Skøyen stasjon få timer etter drapet på Majorstuen. Politiet etterlyste ham første gang med dette bildet. Foto: Politiet

I avhør har Lindén forklart at han var ruset da han begikk drapet.

Tirsdag kveld skal siktede i samtaler med Synne Sørheim, en rettsoppnevnt sakkyndig psykiater fra Norge. Hennes jobb er å vurdere Lindéns tilregnelighet, og konklusjonen i hennes rapport vil være avgjørende for om han skal dømmes til fengsel eller behandling.

– Vi ser for oss at tilregnelighet kan bli et tema i en fremtidig hovedforhandling, sier Hatlo til TV 2.

Mener å ha bevis

Politiet har i snart to uker ment å kunne føre bevis for at Makaveli Lindén mandag 15. oktober begikk to alvorlige lovbrudd. Først skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i Essendropsgate på Majorstua.

Han skal deretter ha tatt seg inn i leiligheten til Heikki Bjørklund Paltto (24) i Arbos gate, kun noen hundre meter fra der ranet skjedde. Paltto, som bodde i et kollektiv med flere andre kamerater, var alene hjemme da drapet skjedde.

Først ved 12-tiden på dagen, rundt fire timer etter at man antar at drapet skjedde, ble Paltto funnet drept med en rekke knivstikk.

Bistandsadvokat Peder Morset sier til TV 2 at han foreløpig ikke har snakket med Heikki Palttos pårørende om tilståelsen.