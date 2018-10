Østfold KrF sender tre røde og fem blå delegater

Kampen om Kristelig Folkepartis veivalg fortsetter. Tirsdag var Østfold KrF det siste fylkeslaget som skulle velge delegater til fredagens ekstraordinære landsmøte.

På landsmøtet skal KrF stemme over om de skal gå for et rødt eller blått regjeringssamarbeid, eller bli stående i opposisjon.

Østfold KrF skal sende åtte delegater til landsmøtet. Etter kveldens første votering ble det klart at de sender to røde, tre blå og tre gule delegater til landsmøtet.

Deretter ble det stemt over om de tre gule delegatene skal være gul-blå eller gul-røde. Fylkeslaget endte til slutt med tre røde og fem blå delegater.

Det innebærer at man på fredagens landsmøte står med 99 blå delegater og 90 røde.

– Vi må satse

Partileder Knut Arild Hareide innledet fylkesårsmøtet til Østfold KrF tirsdag.

Som flere ganger tidligere understreket han at beslutningen om veien videre skal være partiets egen.

– Går vi inn i en regjering, må det være en regjering som tegner en gulfarge vi kan være stolte av, sa han og fortsatte:

– KrF må tørre, vi må satse. Den kursen vi har valgt over mange år har ikke gitt oss resultater selv om vi har fått til mange gode gjennomslag. Da utfordrer jeg partiet, men jeg har også sagt at nå skal partiet ta sitt valg, og så følger vi den retningen partiet lander den 2. november.

Han snakket også varmt om Senterpartiet i sin tale.

– Vi kjemper side om side med Senterpartiet om menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Vi finner hverandre i ruspolitikken og i familiepolitikken. Vi vil ha levende bygder og bygge sterke lokalsamfunn i hele landet, sa han.​

Ikke avgjort

Mandag hadde Akershus, Oslo og Vestfold KrF ekstraordinære fylkesårsmøter. Etter disse tre møtene stod man med 95 blå delegater (inkludert fylkesleder i Østfold KrF) og 87 røde.

Dermed var det klart allerede før Østfold KrF møttes tirsdag, at den blå siden i partiet har nok delegater til å få flertall på landsmøtet.

Det krever dog at alle delegatene stemmer slik de har tilkjennegitt i sine fylkeslag at de vil gjøre. Delegatene er nemlig ikke bundet til å stemme slik under fredagens landsmøte.

Det vil si at ikke noe er gitt på forhånd.

TV 2 har spurt 17 av KrFs såkalte «lyseblå» delegater om de er villige til å snu for å redde partilederen. Ifølge kartleggingen ser det ut til at det kun er et magert håp for Hareide i forkant av fredagens møte.