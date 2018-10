Nordmenn sliter på glatta – og verre skal det bli

– Vi har mye nedbør i vente. Dette kan komme som regn som fryser på bakken, noe som kan gi dårlig veigrep. Statens vegvesen vil utføre nødvendige tiltak, men det kan ta tid før de når over hele veinettet med strøsand eller salt, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Faren for underkjølt regn er størst i Valdres og Gudbrandsdalen. Stensrud fremhever at E6 over Dovrefjell kan være spesielt utsatt, hvis værprognosene slår til.

Også på sideveiene i lavlandet og Mjøstraktene kan det bli utfordrende føre fram til onsdag. Vegtrafikksentralen vest har oppfordret bilister om å være ekstra forsiktige på strekningen Hol – Aurland, nettopp på grunn av underkjølt regn.

– Vårt råd til trafikantene er å beregne god tid, kjøre etter forholdene og holde god avstand til bilen foran. Vinterdekk er det eneste som duger på veiene nå, og de bør være i god stand. De som kjører busser, vogntog og andre tunge kjøretøy, må se an vær- og føremeldingene, og legge på kjetting i tide, sier Stensrud.