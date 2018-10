I en pressemelding sier politiet at det både ved Røros og Værnes flyplass i Trøndelag er observert droner, noe som blant annet har hindret Forsvarets beredskapshelikopter å ta av.

Politiet minner om at det er et absolutt forbud mot all annen lufttrafikk enn det som er knyttet til NATO-øvelsen.

– Vi ser svært alvorlig på at det flere ganger er brukt droner i forbudsområdet. Det er forbudt, og kan føre til alvorlige konsekvenser for lovlig lufttrafikk, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet i en pressemelding.

Han legger til at straffen for brudd på flyforbudsoner er bøter, og i ytterste fall fengsel. Et eksempel er en dronepilot som fløy for nær en flyplass og fikk 20.000 kroner i bot og inndragning av utstyret.

53.000 soldater fra over 30 land, 250 fly, 70 fartøyer og over 10.000 kjøretøy deltar i den store NATO-øvelsen Trident Juncture som startet tirsdag. Politiet sier at det er stor aktivitet i luftrommet med ca. 150 fly og mer enn 60 helikoptre.

– Droneflygere må forstå hvilken fare de utsetter andre flyvende for ved å fly ulovlig. Konsekvensene av en ulykke kan i verste fall være dødelige, sier Smedsrud.