At barna hadde en storebror på ni år – som hadde fått til oppgave å passe på småsøsknene sine, er ifølge politiet ingen unnskyldning. Den 15. november må hun møte i Kristiansand tingrett.

– Hun nekter straffskyld og har liten forståelse for at politiet i det hele tatt ønsker å prøve denne saken for tingretten, sier hennes forsvarer Svein Kjetil Stallemo til TV 2 tirsdag.

Kvinnen skulle ifølge Agderposten selge bilen og måtte møte kjøperen for å få skrevet under på kontrakten. Hun var borte fra 13 til klokken 19 en onsdag i 2015, ifølge tiltalen.

Fikk betinget fengsel

Før hun dro av sted, gjorde hun en avtale med niåringen om å passe på sine tre yngre søsken. Før dette hadde hun også gjort en avtale med naboen om å passe litt ekstra på. Det kommer fram i en dom som ble avsagt i mai 2016.

I dommen slapp hun med betinget fengsel etter at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fire måneders fengsel. Men alenemoren anket dommen som hun mener var grovt urettferdig. Det gjorde også påtalemyndigheten som mente en betinget dom var for mild.

Strafferammen for brudd på den gamle straffelovens paragraf 242 om å hensette en annen i hjelpeløs tilstand, er tre års fengsel.

Lagmannsretten kritisk

Da ankesaken ble behandlet i Agder lagmannsrett, ville ikke retten ta stilling til skyldspørsmålet fordi dommen fra tingretten etter lagmannsrettens syn var mangelfull. Dermed må saken opp til ny behandling i tingretten.

Selv om lagmannsretten ikke kunne fastsette noen dom, legger den i sin domsslutning noen klare føringer for den nye behandlingen i tingretten. Lagmannsretten mener det er lagt for lite vekt på at alenemoren tok noen forholdsregler før hun dro. Dommeren er også svært kritisk til at barna var i en «hjelpeløs tilstand», slik loven krever.

– Hun støtter seg i det vesentlige på bemerkningene til lagmannsretten og ser fram til rettssaken. Jeg anser det som svært sannsynlig at hun blir frifunnet i denne saken, sier Stallemo.

Det er satt av én dag til behandlingen av saken i Kristiansand tingrett.