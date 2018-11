Skuespiller pågrepet i alvorlig narkosak – risikerer 10 års fengsel

– Vi kan bekrefte at en mann i 20-årene torsdag vil bli fremstilt for varetektsfengsling i forbindelse med et beslag av en betydelig mengde narkotika, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Etter det TV 2 kjenner til, ble beslaget gjort kort tid forut for pågripelsen som skjedde tirsdag formiddag.

Det skal dreie seg om et tosifret antall kilo kokain.

Strafferammen for forholdet er 10 års fengsel.

Skuespilleren ble pågrepet i det politiet omtaler som en «planlagt aksjon». Mannen er siktet for medvirkning til oppbevaring av en betydelig mengde narkotika. Ytterligere én person i siktet i den samme saken.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen er påtaleansvarlig i narkotikasaken mot skuespilleren. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Ransaket på vestkanten

Etter tirsdagens pågripelse ransaket politiet skuespillerens bolig som ligger i et av Oslos dyreste strøk. Det er ikke kjent hvilke eventuelle funn som ble gjort i boligen.

Den siktede mannen forsvares av Petter Bonde.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten.

Det er langt fra første gang den skuespilleren er i kontakt med rettsvesenet. Senest i august i år møtte han i Oslo tingrett og forklarte seg om grov vold, samt vold og trusler mot politifolk og arrestforsvarere.

Mens tingretten frifant ham for grov vold, ble mannen dømt til ett år og én måneds fengsel, blant annet for en episode der han på fengselscellen var utagerende og sparket en arrestforvarer og spyttet en annen i ansiktet.

Dømt i sexfelle-saken

Årsaken til at skuespilleren satt i fengsel i utgangspunktet, var at han i 2013 ble utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken», der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

Fordi han samarbeidet med politiet og dessuten var mindreårig da de grove ranene ble begått, ble han dømt til 373 timer samfunnsstraff. Før dette hadde han sittet halvannen måned i varetekt.

Avtjeningen av samfunnsstraffen gikk heller ikke smertefritt, og selv etter tre innskjerpingssamtaler, fortsatte skuespilleren å begå vilkårsbrudd. Kriminalomsorgen begjærte derfor flere ganger at den subsidiære fengselsstraffen skulle fullbyrdes, uten å få medhold. I 2014 ble samfunnsstraffen satt på pause mens mannen deltok på filminnspilling.