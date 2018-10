– Jeg hadde håpet at vi kunne få til en åpen prosess, også når det gjelder voteringen på landsmøtet. Vi hadde kledd en åpenhet også i sluttfasen, sier han til TV 2.

Det var NTB som først omtalte utspillet.

Han har ikke noe til overs for å avslutte prosessen med hemmelig valg, og kaller det et «hemmelighetskremmeri som tilslører voteringsresultatet»

– Hvis det er noen som ønsker å endre standpunkt, så bør man kunne argumentere for det og stå for det, sier Grøvan.

Han har foreslått en «tredje vei», nemlig å forbli i opposisjon og beholde Erna Solberg (H) som statsminister.

– Jeg møter mange på fylkesårsmøter i nord og sør, og jeg opplever at mange kjenner på den smerten ved å være med å bidra til å stemme på noe som kan rive et parti i midten. Sånn sett merker jeg at det er en endring hos mange, og en større grad av åpenhet for å kunne vurdere dette som et samlende alternativ, sier han.

