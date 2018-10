Da rettssaken i Oldenburg nord i Tyskland gikk i gang tirsdag, erklærte Högel seg skyldig etter tiltalen, som omfatter 106 drap.

Tyskerens grufulle handlinger ble første gang oppdaget av en kollega i 2005, og tre år senere ble han dømt til syv års fengsel for drapsforsøk.

Mannens forklaring vakte mistanke om flere overdoser, og etter en ny rettssak i 2015 ble han dømt til ytterligere 15 års fengsel for fem drap eller drapsforsøk.

Først etter den andre dommen fortalte Högel til psykiaterne som undersøkte ham, at han hadde begått over 90 drap. Dermed ble den største drapssaken i Tyskland siden andre verdenskrig åpnet.

Ifølge tiltalen tok Högel livet av minst 36 personer på et sykehus i Oldenburg og minst 64 andre på en klinikk i nærheten av Delmenhorst i perioden 2000-2005.

Totalt frykter etterforskerne at det kan det være snakk om over 200 pasienter, men fordi mange av de avdøde er kremert, har det ikke latt seg bevise, ifølge The Guardian. Nesten 600 dødsfall er undersøkt i saken.

I rettssaken i 2015 forklarte Högel at han kjedet seg på jobb, og at han ønsket at det skulle skje noe, slik at han kunne imponere kollegene sine.

Han forklarte videre at han var lei seg, og håpet at de pårørende ville få fred. De neste ukene skal han forklare seg foran mer enn 120 slektninger av de avdøde.

Ofrenes alder varierer fra 34 til 96, og påtalemyndigheten beskrives ofrene som tilfeldig utvalgt.

Rettssaken i Oldenburg er ventet å vare til mai neste år.