– Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har det vært debatt om redusert støtte til enkelte frivillige organisasjoner. Det lytter vi til. Regjeringspartiene har derfor blitt enige om å finne en løsning knyttet til foreslåtte endringer på enkelte tilskudd til frivillige organisasjoner, herunder Retretten, Wayback, Ecpat, Frelsesarmeen, Antirasistisk Senter og Human Right Service (HRS), skriver finansminister Siv Jensen på Facebook.

Human Rights Service (HRS) har de to siste årene fått 1.835.000 kroner i tilskudd, men i høstens forslag til statsbudsjett ble det bevillingen kuttet med en halv million kroner.

Landeplagen islam

HRS er en omstridt organisasjon. I fjor høst vakte det betydelig oppsikt at organisasjonens informasjonsleder Hege Storhaug oppfordret folk til å snikfotografere utlendinger for å vise islams fremvekst i Norge. På lederplass tok Aftenposten til orde for å droppe statsstøtten til HRS.

Storhaug ga i 2015 ut boken «Islam – den 11. landeplage». Ifølge bokens omslag er forfatteren «folkets utrettelige røst mot godhetsfeberen i politikken, akademia og mediene».

Nå varsler finansministeren at hun vil beholde støtten til organisasjonen. Endringene vil ifølge Jensen bli håndtert i forbindelse med at finanskomiteen behandler saken i Stortinget, slik at det blir regjeringspartienes utgangspunkt for eventuelle budsjettforhandlinger i høst.

– Rydder opp etter Sanner

Frps Per-Willy Amundsen er enda klarere:

– Siv Jensen har sørget for at regjeringen øker tilskuddet til Human Right Service (HRS) i statsbudsjettet. Det betyr at HRS får minst like mye i 2019 som i 2018, aller helst mer. Finansministeren rydder opp etter kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, skriver stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) på Facebook.

