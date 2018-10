Dette må du ikke gjøre på halloween

3. Vær skummel, men ikke skrem vettet av folk

​På halloween er det fritt frem for å være kreativ og stille i de mest fryktinngytende kostymene, men ett sted går grensen. Gry Sem i Politiet oppfordrer folk til å ta ekstra hensyn til små barn og eldre. Skremmende og truende oppførsel kan føre til at politiet blir tilkalt og at de må ta kontakt med foreldrene.

– Man må huske på at trusler er straffbart. Vi oppfordrer folk å ta kontakt hvis det skjer slike hendelser.

I tillegg må man styre unna for realistiske kostymer. Våpenkopier er ikke lov, selv om det er halloween.

– Vi hadde en hendelse i helgen der en person gikk rundt med øks. Politiet ble tilkalt, og vedkommende ble fratatt øksen selv om det var en del av kostymet og, selv om det var plast. Men som regel så går dette bra, understreker Sem.

I Bergen utløste en halloween-utkledd mann med våpenkopier en storstilt politiaksjon i helgen.

I fjor ble feiringen særdeles kostbar for Pawel, som fikk 12.000 kroner i bot for å ha kledd seg ut som terrorist. ​

4. Knask, men ta det rolig med knep

​​Dersom huseieren ikke åpner opp døren for halloween-spøkelsene mener enkelte at det er på sin plass med «knep» som for eksempel eggkasting som hevn. Politiet fraråder slik oppførsel.

EKSPERT: Rune Blix Hagen er over gjennomsnittet opptatt av Halloween. Foto: UiT

– Skadeverk slår vi hardt ned på. Det skal ikke forekomme, så derfor må man tenke på konsekvenser. En plan kan høres gøyal ut i forkant, men slå uheldig ut. Derfor er det viktig at foreldre tar ansvar og passer på at de eldre barna oppfører seg, sier Sem i politiet.

Noe halloween-eksperten Rune Blix Hagen er enig:

– Hvis man ikke imøtekommer kravet om godter og slikkerier, så risikerer man knep. Der ligger faresonen. For om dette utarter seg til eggkasting og tagging, så begynner folk og reagere. Ellers er feiringen bare å ønske velkommen. Alle aldersgrupper trenger kanskje alle en sånn fest nå på høsten, mener han.

5. Ta vare på hverandre

​Ikke alle får en like fin halloween-feiring. Noen havner utenfor. Nylig fortalte en mor til en ni år gammel gutt til Romerikes Blad om hvordan han ble den eneste i guttegjengen som ikke ble invitert på halloweenfesten, og at dette var en svært vond opplevelse. Hun oppfordrer derfor foreldre til å samarbeide om å finne felles løsninger når man planlegger feiringen.

Unicef Norge har i samarbeid med butikkkjeden Nille satt fokus på dette og forsøkt å finne frem til noen kjøreregler.

– Det viktigste er at voksne ikke overlater til barna å organisere dette alene, og at man samkjører seg med andre foreldre. Det er også viktig å snake med ungene I forkant, for å skape forståelse for at alle som har lyst, skal få være med – og at dette er en tydelig forventning fra de voksnes side. Vi oppfordrer også til å invitere grupper – som for eksempel alle i koret, alle i grønn gruppe på 4. trinn osv. På den måten kan man forhindre at enkeltbarn ikke blir invitert. Nå er det også slik at ikke alle ønsker eller kan delta I feiringen, og det er det også viktig å respektere – samtidig som man er obs på at det ikke medfører å bli ekskludert i andre settinger senere, sier Kristin Oudmayer i Unicef Norge til TV 2.

6. Ikke gå alene og husk refleks!

​Det sier seg selv at barn ikke bør sendes ut i høstmørket på egenhånd, og selv om man vil ha skumlest mulig kostymer, er det det er også viktig at man ikke blir helt usynlig.

– Ta på barna refleks, eller gjør refleks til en del av kostymet ved for eksempel å bruke refleksspray eller refleksgarn. Man kan gjøre mye kult med refleksspray direkte på kostymet, men det viktigste er at barna blir sett i mørket. Vil du være helt sikker bør de ha nyere og godkjente reflekser eller refleksvester på i tillegg, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

7. Pass på levende lys

​Vær svært forsiktig med levende lys i nærheten av halloween-kostymer. Disse består ofte av akryl som er det mest brennbare av de syntetiske fibrene, skriver Frende forsikring.

Derfor kan de være svært lettantennelige, noe denne TV 2 hjelper deg-testen viser.

8. Kle godt på dere

​Selv om det kan skremme vannet av de fleste, kan det være like greit å droppe Borat-kostymet i kveld. Man bør passe på at man holder seg varm og gjerne kjøre et eller flere lag med ull innerst. StormGeos værmelding bærer bud om at det kan bli vått og kaldt flere steder.

– Det blir opphold på Sørlandet og Østlandet og etterhvert lite skyer på himmelen. Det blir også opphold sør i Rogaland, mens Vestlandet, Trøndelag og nordover til Nordland får skyet til halvskyet og litt regn/regnbyger, forteller meteorolog i StormGeo, Beathe Tveita.

– Det vil bli snø og sludd ellers på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. Ellers opphold i Vest-Finnmark og sørover i Troms, men man vil kanskje få litt nedbør i grensetraktene av Troms, fortsetter hun.

Det vil være en relativt kjølig kveld i hele landet, med temperaturer mellom null og fem grader mange steder. I kyststrøkene fra Midt-Norge og sørover vil det bli noe mildere.

STORM.NO: Sjekk halloween-været for der du er

9. Gå for innpakket godteri, eller?

​Debatten rundt Halloween-godteriet blusset opp i 2016 når småbarnsmor og toppblogger Anne Brith Davidsen fortalte at hun fikk sønnen til å kaste alt godteriet han hadde fått inn som ikke var innpakket.

Seniorrådgiver Mette Fagernes ved Folkehelseinstituttets avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging uttalte da at det ikke er nødvendig å kaste godteriet som ikke er pakket inn i frykt for bakterier.

– For oss som er friske og raske vil dette sjelden være et problem. Vi utsettes for mikrober hele tiden og det går fint. Men vi skal være oppmerksomme på håndhygiene, spesielt i perioder med omgangssyke, sa Fagernes til TV 2.

Rådet hennes før små søtsugne nisser ringer på døren, er følgende:

– Hvis det er godteri eller kaker uten papir, er det bedre at den voksne deler ut, i stedet for at alle barna skal ned i boksen. Ellers synes jeg det er en god idé å dele ut innpakket snop, sa seniorrådgiveren.

10. Det er lov å tenke utenfor boksen

​Halloween-ekspert Blix Hagen forteller at det finnes flere alternative måter å markere kvelden på. Han foreslår blant annet at folk kan hente inspirasjon fra den keltiske halloween-tradisjonen, der det var vanlig å dele ut grønnsaker, frukt og nøtter i stedet for søtsaker.

Han forteller også at vandring på gravlunder har blitt stadig mer populært alternativ til halloween-feiringen de siste årene.

– Det har kommet veldig de siste årene. Det er gjerne lokale teatergrupper som man går rundt og ser på gravskrifter og hvem som ligge der. Så har de som går rundt gjerne historier å fortelle om flere av personene som ligger begravet.

Blix Hagen har for øvrig listet opp 15 ting du kanskje ikke visste om halloween i denne artikkelen på forskning.no

Unicefs kjøreregler for Halloween PRAT MED BARNA: Prat med barna i forkant om hvilke regler som gjelder for halloweenfeiringen: alle barn som har lyst, skal få være med. Slik skaper vi forståelse og setter forventninger hvordan feiringen gjennomføres. KOORDINER MED ANDRE FORELDRE: Ta kontakt med andre foreldre i god tid før halloween for å diskutere felles kjøreregler og planlagte aktiviteter. INVITER GRUPPER: Gruppeinndelinger som «hele klassen», «alle guttene i klassen» eller «alle i speidergruppa» er forståelig. Å utelate en eller tre fra en gruppe er ikke greit. FANG OPP DE SOM FALLER UTENFOR: Bruk barna som agenter til å spore opp de som ikke er inkludert, og gjør plass til dem på festen. En invitasjon i siste liten, er bedre enn ingen invitasjon! TA HENSYN: Ikke alle kan eller ønsker å ta del i halloween-feiringen. Ta hensyn til signaler og vær obs på at barna det kan gjelde ikke blir ekskludert i andre sosiale sammenhenger. Kilde: Unicef / Nille

