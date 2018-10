Makaveli Lindén (20) erkjenner straffskyld for ran og drap: – Fremstår som angrende og preget

Det forteller hans forsvarer Øystein Storrvik til TV 2 tirsdag kveld.

– Han har forklart seg i sammenheng om begge hendelsene, men jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier Storrvik.

Tidligere på dagen, i lunsjpausen mellom de mange timer lange avhørene, fortalte forsvareren at Lindén er svært preget.

– Han erkjenner det han er siktet for, og er svært preget av situasjonen. Han fremstår angrende, kunne Storrvik fortelle.

Hovedteori: Mislykket ran

Mandag ettermiddag ankom flere personer i Oslo politidistrikt den franske byen Dijon der drapssiktede Makaveli Lindén nå har sittet fengslet i en uke.

Klokken 09.30 begynte avhørene av den svenske 20-åringen. Dette skjedde foran en fransk dommer i tingretten i Dijon. Klokken 13 kom både forsvarer Storrvik og politiet ut for en pause. Det var da det ble kjent at han erkjenner drap og grovt ran.

Advokat Øystein Storrvik bistår Makaveli Lindén i avhøret som finner sted i tingretten i Dijon. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Etter det TV 2 forstår, svarer Lindén på de fleste spørsmål. Han forklarer seg detaljert om hva som var foranledningen til drapet.

Politiets hovedteori har vært at Heikki Paltto ble utsatt for et mislykket ran, men verken politiet eller forsvareren vil kommentere om dette har vært et tema i avhøret.

Politiadvokat Christian Hatlo vil ikke kommentere om forklaringen til Lindén stemmer overens med øvrige funn politiet har gjort i etterforskningen.

Lindén stiller seg positiv til å la seg utlevere til Norge. Dermed er det sannsynlig at det vil kunne skje i løpet av kort tid.

En rettsoppnevnt sakkyndig psykiater fra Norge deltar i avhøret i Frankrike. Hennes jobb er å vurdere Lindéns tilregnelighet. Konklusjonen i rapporten vil være avgjørende for om han skal dømmes til fengsel eller behandling.

Politiadvokatene Sturla Henriksbø og Christian Hatlo kommer tilbake til tinghuset i Dijon med lunsj. Avhørene pågår utover tirsdagen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bistandsadvokat Peder Morset sier til TV 2 at han foreløpig ikke har snakket med Heikki Palttos pårørende om tilståelsen.

Mener å ha bevis

Politiet har i snart to uker ment å kunne føre bevis for at Makaveli Lindén mandag 15. oktober begikk to alvorlige lovbrudd. Først skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i Essendropsgate på Majorstua.

Han skal deretter ha tatt seg inn i leiligheten til Heikki Bjørklund Paltto (24) i Arbos gate, kun noen hundre meter fra der ranet skjedde. Paltto, som bodde i et kollektiv med flere andre kamerater, var alene hjemme da drapet skjedde.

Først ved 12-tiden på dagen, rundt fire timer etter at man antar at drapet skjedde, ble Paltto funnet drept med en rekke knivstikk.

Heikki Bjørklund Paltto ble drept med særdeles brutal vold i sitt eget hjem. (Foto: Privat)

Alt tyder på at både 24-åringen og ransofferet i garasjeanlegget var helt tilfeldige ofre.