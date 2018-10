Svenske Makaveli Lindén, som er siktet for drapet på Majorstuen, skal avhøres av en fransk dommer tirsdag. Til stede i rettssalen er flere personer fra norsk politi, psykiater og Lindéns franske og norske advokater.

– Spesialist i psykiatri Synne Sørheim skal være her for å observere siktede, for å vurdere både hans tilregnelighet og psykiske helse, sier politiadvokat Christian Hatlo til NTB.

Hensikten med en sakkyndig vurdering er å finne ut om Lindén er strafferettslig tilregnelig. Blir han funnet å være utilregnelig, vil han ikke kunne dømmes til fengsel, men til tvungen behandling.

Dette må de få svar på

TV 2 var til stede i tingretten i Dijon da Lindéns norske forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ankom litt før klokken ni tirsdag morgen. Han skulle da rett i et møte med klienten sin.

– Jeg må komme tilbake til hvordan han stiller seg til siktelsen om drap og grovt ran, sier Storrvik til TV 2.

Den drapssiktede etter Majorstuen-drapet avhøres i Dijon, Frankrike tirsdag. Her ankommer hans advokat Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Storrvik vil ikke si hvilke rapporter han har fått om siktedes helsetilstand.

Etter planen skal det rettslige avhøret begynne klokken 09.30 tirsdag morgen. Selve avhøret ledes av en fransk dommer som får bistand fra norsk politi. Det mest sentrale spørsmålet å få avklart er i hvilken grad Lindén erkjenner straffskyld eller ikke.

Norsk politi vil også søke å få svar på hvordan siktede stiller seg til å bli utlevert til Norge.

Politiet har helt siden de etterlyste Lindén vært opptatt av å høre hva han har å si. De er imidlertid tydelige på at de knytter ham til både ran og drap.

DREPT: Heikki Paltto ble drept i en leilighet på Majorstua for litt over to uker siden. Foto: Privat

Politiet i Frankrike har tidligere beskrevet han som «hissig og lite samarbeidsvillig».

Åtte dager på flukt

Det har gått to uker siden en tilfeldig mann ble ranet i et garasjeanlegg i Essendrops gate på Majorstua. Kort tid senere ble Heikki Paltto drept med en rekke knivstikk i en leilighet i Arbos gate, som kun ligger noen hundre meter fra garasjen der ranet skjedde.

Alt tyder på at også Paltto var et helt tilfeldig offer.

Etter noen dagers intens etterforskning valgte politiet å etterlyse Lindén internasjonalt med navn og bilde. Det førte til at han ble pågrepet på sentralstasjonen i Dijon i Frankrike forrige tirsdag. Da hadde han vært på rømmen i åtte dager.

Politiet mener at Lindén først reiste til Stockholm, så til hjembyen Uppsala og deretter videre ut i Europa. Trolig var han i Belgia kort tid før pågripelsen i Dijon.

Pågripelsen, som skal ha gått rolig for seg, ble utført av sivile politifolk. Disse skal imidlertid ha fått bistand fra en spesialstyrke som sto klare til å gripe inn hvis det ble nødvendig.

Lindén sitter nå varetektsfengslet i Dijon i påvente av en utlevering til Norge.