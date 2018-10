Voldshendelsen skjedde på en privat fest i Oslo i februar.

Kvinnen, som er en kjent blogger i Norge, slo da en mann i ansiktet, samt at hun kastet et glass i ansiktet hans.

Forskjellige forklaringer

Volden førte til at mannen fikk et kutt i pannen, og måtte sy fire sting.

Da partene møttes i retten torsdag i forrige uke, hadde de svært forskjellige forklaringer om hva som skjedde.

Kvinnen mente den fornærmede mannen fremprovoserte situasjonen, og at hun etter å ha fått kastet et glass med alkohol i ansiktet, av ren refleks kastet fra seg det hun hadde i hendene.

La ned påstand om seks måneder

Mannen hevdet at han var vennlig da han gikk bort for å hilse på den kvinnelige bloggeren, og han mente kvinnen kastet glasset med vilje.

Politiadvokat Katja Sand Dørstad la i tingretten ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til seks måneder ubetinget fengsel. Kvinnens forsvarer, Cecilie Nakstad, mente hennes klient måtte frikjennes på alle punkter.

TV 2 har fått tilgang til dommen. Der står det at retten ikke er i tvil om at det var den tiltalte kvinnen som kastet et glass eller en flaske som traff pannen på fornærmede. Spørsmålet de har stilt seg er hvorvidt kvinnen handlet forsettlig.

Frifinnes

«Retten kan ikke legge til grunn at tiltalte forstod at glasset hun kastet mot fornærmede mest sannsynlig ville treffe ham og påføre mannen en kroppsskade. Kvinnen kan derfor ikke dømmes for dette», står det i dommen.

Aktor la også ned påstand om at kvinnen måtte betale skadeerstatning og oppreisning.

I dommen står det at retten mener det var klart uforsvarlig av kvinnen å kaste glasset mot mannen. Hun dømmes derfor til å betale skadeerstatning på 1187 kroner. Retten mener også etter en samlet vurdering at toppbloggeren må betale 15.000 kroner i oppreisning til den fornærmede mannen.

Kvinnens forsvarer, Cecilie Nakstad, sier til TV 2 at hennes klient er lettet over at forklaringen hennes er lagt til grunn, og at hun er frikjent for vold.

– Når det gjelder erstatningen, skal vi bruke litt tid på å gjennomgå dommen før vi tar en beslutning, sier Nakstad.

Forsvareren sier at erstatningen er basert på noe helt annet enn en straffbar forsettlig handling, men at retten mente handlingen var uforsvarlig.

– Mange ville ha reagert som henne i en lignende situasjon, sier Nakstad.