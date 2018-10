Joachim Rønneberg bisettes fra Borgund kirke i Ålesund klokken 12 tirsdag. Kirken har plass til 500 personer, og den kommer til å bli fylt til randen.

Du kan følge seremonien direkte øverst i saken. ​

Rønneberg sønn, Jostein Rønneberg, holdt rørende minneord om faren under seremonien.

Han fortalte om en usnobbete mann som hadde respekt for alle mennesker rundt seg.

– Vi vokste opp med å høre om arbeidet hans i NRK. Tungtvann og alt det der fikk vi høre om mye senere, sier Jostein Rønneberg under sine minneord til faren.

– Han var et varmt menneske, sa han og kjempet mot gråten.

Ledet tungtvannsaksjonen

Rønneberg var den siste gjenlevende motstandshelten vår fra andre verdenskrig.

– Han er den største ålesunderen blant oss, minnes ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal, før bisettelsen.

Han var medlem av kompani Linge og er mest kjent for å ha ledet den berømte sabotasjeaksjonen på Vemork, som hindret tyskerne i å få tilgang til tungtvann fra Norsk Hydros anlegg på Rjukan.

– Rønneberg er kanskje den siste av de virkelig store motstandsfolkene som nå er gått bort. Han er et fantastisk symbol på det arbeidet som ble gjort, og han bidro også på et tidspunkt til å forhindre at tyskerne fikk muligheten til å utvikle en atombombe, sa statsministeren til NTB søndag.

– En bauta

Leder for forsvarhistorisk forening, Ove Røv, kjente Rønneberg godt. Han forteller om en mann som delte av sin kunnskap og deltok i diskusjoner til det siste.

– Han likte ikke å bli kalt for helt, forteller Røv, til TV 2. Han minnes en mann han anser som en bauta i Norge.

Rønneberg var tildelt Krigskorset i 1943, og i 2015 mottok han Forsvarets hederskors for sin innsats for å formidle krigshistorie.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som i Norge vanligvis gis til ledende statsmenn, politikere, soldater og i sjeldnere tilfeller også kulturpersonligheter.

Rønneberg ble 99 år gammel. Han ble født 30. august 1919 og sovnet stille inn 21. oktober 2018.

​