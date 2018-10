Delegatene som kan redde Hareide – slik vil de stemme hvis skjebnescenarioet inntreffer

Den blå siden har et overtak i forkant av fredagens ekstraordinære landsmøte for Kristelig Folkeparti (KrF). De fleste delegatene som skal stemme over KrFs veivalg er nå valgt, og det er tirsdag kun ett fylkesårsmøte som gjenstår; i Østfold.

Dersom alle stemmer som de har sagt at de skal, vil fredagens landsmøte ende med at KrF forhandler om å gå inn i dagens borgerlige regjering.

For at partileder Knut Arild Hareide skal vinne frem med sitt syn, er han derfor avhengig av at noen blå delegater velger å stemme noe annet enn de har blitt valgt på i fylkeslagene. Dette har delegatene full mulighet til å gjøre, ettersom de ikke er bundet av fylkeslagene.

TV 2s kartlegging viser imidlertid at dette kun kan være et magert håp for Hareide.

Vil stemme som planlagt

​21 delegater har hatt som primærsyn å støtte parlamentarisk nestleder Hans Erik Grøvans syn om å forbli i dagens posisjon; i opposisjon med Erna Solberg (H) som statsminister. Dette er medregnet Grøvan selv.

Tirsdag har TV 2 vært i kontakt med 17 av disse såkalt «lyseblå» delegatene. Samtlige sier at de vil stemme slik de tidligere har frontet på fredag.

– Jeg kommer ikke til å bytte side. Det har vært en lang diskusjonsprosess, og jeg føler og synes det er viktig at jeg representerer alle de som ikke kan stemme på landsmøtet, sier Charlotte Veland Hoven i Hedmark KrF.

Kun to av de 17 åpner døra såvidt på gløtt for å endre standpunkt under voteringen på fredag.

– Veldig mye skal til for at jeg ikke står ved mitt standpunkt, sier Jonas Skrettingland i Rogaland KrF.

– Jeg har ikke store planer om å skifte, med mindre det skulle det komme noe enormt viktig info i forkant som vi ikke er kjent med, sier Anne Nordkil i Nordland KrF.

Hareide påvirker ikke

Alle de 17 svarer også at det ikke vil påvirke deres valg dersom partileder Hareide på forhånd varsler at han vil gå av, dersom han får flertallet mot seg.

– Jeg vil stå for mitt opprinnelige syn, Grøvan-synet, subsidiert borgerlig. Hareides avgang vil ikke påvirke dette, sier Sten Sørensen i Agder KrF.

– Jeg vil synes det er veldig synd dersom han går av, for jeg synes han er en meget god leder. Men det endrer ikke voteringen min på fredag, sier Veland Hoven i Hedmark.

Hareide har foreløpig nektet å svare på om han kommer til å gå av som partileder dersom han ikke vinner frem med sitt syn.