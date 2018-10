Allerede før klokken ble 3 natt til tirsdag, meldte Øst politidistrikt at de hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

På E6 ved Skulleruddumpa sto flere lastebiler og vogntog fast i høyre felt tirsdag morgen. De kom seg ikke opp bakken.

– Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også de store inn- og utfartsveiene, skriver de på Twitter.

Lakselast i grøfta

Sørøst politidistrikt har bistått flere sjåfører natt til tirsdag. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, melder politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Vi får allerede nå meldinger om bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet. Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også på de store inn- og utfartsveiene. — Politiet i Øst (@politietost) October 30, 2018

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Snøføre på stedet, informerer politiet.

Klokken 06.30 sier trafikkoperatør Nils Jakob Aae at hovedveiene inn mot Oslo er saltet og brøytet.

– Der er det stort sett bare slaps, men utenfor hovedveiene er det mye snø og veldig glatt. Ingen har noe å gjøre på de veien uten vinterdekk, sier Aae til Nyhetskanalen.

SNØVÆR: E18 ved Lierskogen klokken 05.32. Foto: Statens vegvesen

Det var på forhånd meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som vil lave ned østafjells natt til tirsdag. Meteorologisk institutt advarer på Yr om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. Statsmeteorolog Siri Wiberg varslet mandag ettermiddag at det kan være 10 centimeter snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen, skriver NRK.

Går over til regn

Nedbøren vil fortsette hele dagen, men går gradvis over til regn.

#Oslo #Asker #Bærum Også i år kommer snøen, og vi opplever allerede store trafikale utfordringer som følge av dette. Folk bes ta en kvalifisert vurdering på om de må benytte bil i dag. Ikke gode vinterdekk? La bilen stå. Alle bes kjøre aktpågivende, hensynsfullt og varsomt 🚗🌨️❄️ — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 30, 2018

– Det er fortsatt minus 1 på Gardermoen, men 0 grader på Torp. I Kristiansand er det allerede gått over til yr og 1 plussgrad, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo klokken 04.45.

De fleste vil altså oppleve at vinteren er borte når de skal hjem fra jobb. Folk som bor lengre nord på Østlandet og i indre strøk, må imidlertid være forberedt på at underkjølt regn kan gjøre veiene glatte selv om det ser bart ut.

– I de indre delene av Østlandet, i Oppland og Hedmark kan det være vanskelige kjøreforhold også i ettermiddag, sier Teigen.

#Oslo Ring 3 Ryen: Bil som står på tvers i påkjøringsfeltet, nord for rundkjøringen Ryen. Bilen står med sommerdekk og kommer seg ikke av flekken. Vi er underveis. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 30, 2018

#Oslo E6 utg. v/ Skulleruddumpa: Flere lastebiler/ vogntog som står i høyre felt. Patrulje er på stedet. Behov for berging av vogntogene som ikke kommer seg opp bakken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 30, 2018