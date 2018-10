I november 2016 ble den mannlige gynekologen pågrepet og siktet for seksuelle overgrep av flere av hans pasienter.

På det tidspunktet hadde fem av mannens pasienter anmeldt legen, men politiet utelukket ikke at saken ville vokse i omfang.

Saken ble etterhvert henlagt, før etterforskningen nylig ble gjenopptatt - da det dukket opp nye bevis i saken.

– Vi mener det er syv fornærmede etter voldtektsparagrafen og tilsvarende for misbruk av stilling for å få seksuell omgang, sier statsadvokat Kristin Røhne til ​Romerikes Blad, som først omtalte saken.

Felles for de fornærmede er at de skal ha blitt utsatt for overgrepene da de var pasienter hos mannen – mens de satt i gynekologstolen.

Ifølge statsadvokaten skal overgrepene ha skjedd i perioden mellom 2008 og 2016.

– Vi mener voldtektene og den seksuelt krenkende atferden har skjedd i forbindelse med hans arbeid. Både vitneforklaringer og forskjellige sporprøver vil bli lagt fram for retten, sier statsadvokat Røhne.

Mannens forsvarer, advokat Sol Elden, opplyser at hennes klient nekter straffskyld etter tiltalen.

Bistandsadvokat Hege Salomon representerer én av de fornærmede. Via Salomon, sier kvinnen at denne saken har vært veldig tøff, og at hun fortsatt er sterkt preget av overgrepet.

– Når man går til en lege eller en gynekolog så stoler man på at legen ønsker å ta vare på en. Da er det ekstra grovt når man blir utsatt for et overgrep i en slik situasjon, sier Salomon videre til TV 2.