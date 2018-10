Avslører hva de tenker om å konvertere

Mandag lanserte Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes boken «Fremmede makter har flyttet inn», med undertittelen «Justismord og politisk drap».

Paret sier boken er deres svar på kritikken som haglet mot dem etter den omstridte Iran-turen i sommer. I boken kritiserer paret både Statsministerens kontor og medias håndtering av saken.

I forbindelse med boklanseringen møter paret TV 2 på utestedet Sir Winston's i Oslo.

Det var her vi tilfeldigvis møttes i juni 2017, sier Sandberg om stedet de har valgt ut.

– Uten meg blir norsk politikk kjedelig

Sandberg forteller om da han til slutt valgte å gå av som fiskeriminister, etter oppstyret rundt ham etter reisen til Iran. Denne avgjørelsen ble til slutt ganske enkel, ifølge 58-åringen.

– Jeg sa ifra til mine medarbeidere i departementet, og så til Siv og Erna, om at jeg var enig i at jeg ikke hadde noen sjanse. Derfor falt jeg ned på å bare gå av. Jeg vurderte permisjon, men jeg tror jeg har gjort det riktige både med hensyn til regjeringen og det private, sier Sandberg, og fortsetter:

– Det å få tillitserklæringen fra Erna og Siv var helt avgjørende for at jeg skulle kunne ta den avgjørelsen.

– Er det avgjørende for deg også når du nå varsler et politisk comeback?

– Ja, det er klart. Jeg registrerer også at noen, ikke minst Bahareh, mener jeg er Norges absolutt beste politiker. Det er jeg jo selvfølgelig enig i. Norsk politikk uten meg blir dørgende kjedelig, for dere i mediene også, sier Sandberg og smiler.

Han har jobbet hardt gjennom 18 år på Stortinget, og nå sist i regjeringen som fiskeriminister. Selv om det har vært et langt liv i politikken, er han ikke klar for å gi seg riktig ennå.

– Jeg mener jeg har noe som andre mangler i den politiske debatten. Noe som er helt nødvendig for at norsk politikk skal ha tillit hos velgerne. Jeg henger i setningen fra Erna om at det var «takk for denne gang».

Åpen om tøff barndom

Sandberg bedyrer at han er klar, dersom det blir behov for ham. Og det er han ganske sikker på at det blir.

Han er også klar i sin tale mot dem som mente at paret Per Sandberg og Bahareh Letnes ikke var ekte.

– De har mislyktes. Når har vi nærmest bodd isolert, det har vært bare oss to i lang tid, og resultatet er at vi er mer bundet til hverandre enn noensinne. De som ville skape et bilde av at dette var «fake» har gått på en smell, for å si det rett ut, sier Sandberg.