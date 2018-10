Nylig uttalte statsminister Erna Solberg (H) at hun har snudd i synet på tvillingabort.

Uttalelsen har skapt reaksjoner og mandag ettermiddag var det demonstrasjoner både i Bergen, Oslo og Stavanger.

Initiativtaker til demonstasjonen i Oslo, Margrethe Gustavsen, sier til TV 2 at hun ble sjokkert da hun hørte statsministerens uttalelse.

– Jeg mener dette forslaget er hårreisende. Vi trodde ikke hun kom til å gjøre noe slikt igjen. Statsminister har jo også en gang tidligere uttalt at hun kunne forhandle bort kvinners rettigheter for å tekkes KrF. Det er godt å se at vi ikke er alene om å tenke at dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier Gustavsen og ser ut på de rundt 1000 demonstrantene.

Demonstrasjonslederen syns det er sjokkerende at det er dette de tyr til for å tekkes KrF.

– Det er ganske trist at dette betyr såpass lite for dem, noe som kan få så store konsekvenser for enkeltpersoner og enkeltfamilier, sier Gustavsen.

Rundt 1000 personer deltok i demonstrasjonen foran Stortinget mandag. Foto: NTB scanpix

Sa nei til forbud

Solberg mener Høyre bør gå inn for et forbud mot tvillingabort. For halvannet år siden mente hun det stikk motsatte.

– Jeg mener det. Det skyldes først og fremst hensynet til det andre fosteret, fordi det er en fare knyttet til abort. Samtidig er det også et etisk dilemma å skulle velge, sier Solberg.

I januar i fjor sa imidlertid Høyre, sammen med Ap, Frp og Venstre, nei til et forslag fra KrF om å forby tvillingabort, altså fjerning av ett foster ved tvillinggraviditet.

Overfor Stortinget erkjente Solberg at saken var «etisk vanskelig», men begrunnet sitt ståsted med at et ja til et slikt forbud ville bety at abortloven måtte endres.

– Det har regjeringen tatt stilling til, og det ønsker vi ikke å gjøre for å forhindre dette, sa statsministeren den gang.

Det reagerte KrF-leder Knut Arild Hareide på. Fra Stortingets talerstol sa han seg overrasket over at regjeringen gjorde en vanskelig etisk sak til en juridisk problemstilling.

Snudd

Solbergs snuoperasjon kom kort tid etter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads utspill om at partiet bør ha abortendringer som et sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger. Ropstad er frontfigur for den delen av KrF som ønsker å gå mot høyre.

KrF ønsker særlig et forbud mot tvillingabort, men også for abort etter 12. uke for fostre med alvorlige sykdom, som Downs syndrom.

Bakgrunnen for at KrF kom med forslaget i 2016, var at lovavdelingen i Justisdepartementet hadde konkludert med at abortloven åpner for forsterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Da abortloven ble innført i 1975, var ikke abort på ett av fostrene ved tvillinggraviditet en medisinsk mulighet, noe det er nå.