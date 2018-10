Videoavhør av Jemtlands sønner skal spilles av i retten

En av sønnenes forklaring ble gitt i avhør med politiet kort tid etter at Svein Jemtland (47) ifølge politiet skjøt og drepte kona etter en fest i Brumunddal 28. desember i fjor.

På grunn av sønnenes unge alder vil forklaringene deres spilles av som video i Hedmarken tingrett.

Videre skal to vitner avgi forklaring før to av Svein Jemtlands brødre inntar vitneboksen. Også Terje Opheim, Janne Jemtlands bror, er blant de første vitnene som skal føres for retten.

– Jeg gruer meg fælt. Dette er jo noe jeg aldri har gjort før, sier Opheim til TV 2 mandag.

Janne Jemtlands tvillingbror står også på listen over påtalemyndighetens vitner. Det samme gjør flere venner av ekteparet, samt en mann som tidligere var siktet for falsk forklaring i saken.

Sjeldent våpen

Rettssaken mot Svein Jemtland begynner mandag 12. november, og de to første dagene er satt av til tiltaltes forklaring. Han har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen, og hans forsvarere har ikke ønsket å kommentere hans forklaring utover at han mener skuddet var et uhell.

Påtalemyndigheten mener Jemtland skjøt kona i pannen med pistol omkring klokken 2.15 natt til 29. desember. Bevisoppgaven viser at politiet mener han brukte en Makarov, en semiautomatisk, russisk pistol. Våpenet vil bli vist fram under rettssaken.

Skuddet skal ha ført til umiddelbar bevisstløshet, og kort tid etterpå skal tiltalte ha senket henne i Glomma i Våler kommune, åtte mil fra ekteparets bolig i Brumunddal.

Ser frem til å forklare seg

Først 12. januar, to uker etter å ha meldt Janne Jemtland savnet, ble ektemannen pågrepet og siktet for drap.

– Svein Jemtland ser frem til å få forklart seg. Det er skrevet mye, og mange mener mye, uten at man nødvendigvis har kunnskap om hvordan ting egentlig har vært eller hva som har skjedd. Han ser fram til å gi sin versjon, sier Jemtlands forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

BEGRAVELSEN: Janne Jemtland ble gravlagt i fredag 26. januar i Veldre kirke, ikke langt fra parets bolig i Brumunddal. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mens påtalemyndighetens vitneliste består av 34 navn, har forsvaret så langt syv navn på sin supplerende bevisoppgave. Listen kan imidlertid bli lenger før saken skal opp for retten.

Viser frem blåmerker

Parets to sønner er varslet om at deres avhør vil bli sentrale bevis i rettssaken.

– De er godt informert om alt som skjer i saken. Dette er selvsagt en stor belastning for så unge gutter, og den belastningen blir større av all medieomtalen som kommer nå når saken nærmer seg, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til TV 2.