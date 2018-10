Mandag ettermiddag gjorde talmann i Sverige, Andreas Norlén, det klart at han venter med å peke ut hvem som får i oppdrag med å danne ny regjering. Men han har samtidig fire mulige løsninger på den fastlåste situasjonen.

En storkoalisjon/samlingsregjering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og den borgerlige Alliansen.

En regjering med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljlöpartiet og Liberalerna.

En regjering med den borgerlige Alliansen og Miljöpartiet

En borgerlig regjering med Alliansen med et eller flere av de borgerlige partiene.

– Vi nærmer oss et punkt hvor det kommer til å bli nødvendig for meg å sette saken på spissen, og legge frem et forslag som Riksdagen i plenum kan ta stilling til. Før eller senere må Riksdagen ta stilling, sier Norlén.

I morgen setter talmannen i gang med samtaler med partiene gruppevis. Han har fire forsøk som kan prøves for avstemning. Om han ikke lykkes, må det skrives ut nyvalg.

To uker etter at han fikk oppdraget med å forsøke å danne ny regjering, måtte også Socialdemokraternas leder Stefan Löfven gi opp forsøket på å danne regjering.

– I den nåværende situasjonen finnes det ikke forutsetninger for meg for å danne regjering, sier Löfven etter å ha møtt talmannen i Riksdagen mandag formiddag.

Tidligere har Moderaternas leder Ulf Kristersson sondert muligheten for å danne regjering, men uten resultat.

Det er fem uker siden Löfven fikk flertallet i Riksdagen mot seg og sju uker siden Riksdagsvalget.

– Sverige klarer seg selv om det vil ta noe tid før i får en ny regjering. Et ekstravalg vil være et stort nederlag for det politiske systemet. Vi som folkevalgte har et ansvar for å finne en løsning. Men jeg utelukker ikke at et ekstravalg kan bli en siste løsning, sa talmnannen.