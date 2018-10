Oslo KrF vil sende fire blå og tre røde delegater

Kristelig Folkepartis skjebneuke er i gang, og fredag er det tid for det ekstraordinære landsmøtet hvor partiet skal stemme over veien videre.

Mandag gikk tre av de fire siste fylkesårsmøtene som sender delegater til landsmøtet, av stabelen i henholdsvis Oslo, Akershus og Vestfold.

Totalt ble 23 delegater valgt mandag kveld.

Fem røde og fire blå

Akershus KrF var først ute med avstemningen mandag kveld. På forhånd ventet mange rød seier der. Mest spenning var knyttet til om man ville ende med tre eller fire blå delegater, av de ni fylkeslaget skal sende til landsmøtet.

Forventningene viste seg å stemme, da det like over klokken 21 mandag kveld ble klart at Akershus KrF sender fem røde og fire blå delegater til landsmøtet.

– Det er et veldig godt resultat. Nå har jeg stor tro på at dette kan gå, sier partiets nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, til TV 2 etter at resultatet i Akershus ble klart.​​

– Veldig jevnt

Etter Akershus stod Vestfold KrF for tur. De skal sende syv delegater til fredagens ekstraordinære landsmøte.

På forhånd var utfallet ventet å bli svært jevnt, men det var usikkert hvilken vei vektskålen ville tippe.

Like før klokken 22 ble det klart at Vestfold KrF sender fire blå og tre røde delegater.

Fra Oslo skal syv delegater sendes til landsmøtet. Også her var det ventet å bli jevnt under mandagens avstemning, der mange på forhånd regnet med fire røde delegater og tre blå.

Oslo KrF endte derimot med å velge fire blå og tre røde delegater til fredagens landsmøte.

Mer presist ble det stemt frem tre røde og tre blå delegater, samt en gul delehat, eller en såkalt Grøvan-delegat, som etter alt å dømme vil stemme blått sekundært på landsmøtet fredag.

– Utfordrer partiet

Før avstemningen i Oslo gikk partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad sammen opp på talerstolen. De to forsikret om at uansett hvilket resultat man står med fredag kveld, er det KrFs prioriteringer som skal stå i fokus.

– Det er altså en samlet partiledelse som nå utfordrer partiet til å gjøre et reellt veivalg. Det tror jeg er rett og jeg tror partiet er klar til å gjøre det. Da er det viktig å gjøre det på en måte som gjør at det er KrF og vårt parti som eier beslutningen, og uansett skal KrF være KrF, sa Hareide under sin tale.