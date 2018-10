Fikk gjengmedlem fengslet i fire uker – løslot ham etter fem dager

Mannen, som har tilknytning til Holmlia-gjengen Young Bloods, ble pågrepet av politiet da han tidligere denne måneden forsov seg til en pågående, omfattende straffesak i Borgarting lagmannsrett.

21-åringen møtte omsider opp i retten frivillig, men i mellomtiden hadde politiet reist hjem til ham for å pågripe mannen. Der gjorde de en observasjon gjennom vinduet og fikk klarsignal til å ta seg inn i leiligheten.

Hjemme hos mannen fant politiet marihuana til en gateverdi på noen titalls tusen, samt andre beslag som kan tyde på at stoffet var ment for omsetning.

350 gram marihuana

I tillegg til narkotikalovbrudd er mannen siktet for heleri som følge av funnene. I avhør har han erkjent straffskyld for oppbevaring, men nektet for at stoffet var ment for salg.

«Det er dumt med isolasjon for 300 gram weed når jeg har tilstått alt sammen. Jeg forstår ikke meningen med dette», sa 21-åringen under fengslingsmøtet.

Påtalemyndigheten trodde ham ikke og ba Oslo tingrett om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll, hvorav to uker i fullstendig isolasjon. De fikk medhold av tingretten, men isolasjonen ble halvert til én uke.

Siktedes forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, mente kjennelsen var feilaktig og leverte en anke. Fem dager senere var 21-åringen løslatt.

– Begjæringen om fengsling i denne saken var uten enhver forholdsmessighet. Jeg antar at dette er den reelle begrunnelsen for løslatelsen selv om påtalemyndigheten gir uttrykk for noe annet, sier Bratlien til TV 2.

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer den 21 år gamle mannen med tilknytning til Holmlia-gjengen Young Bloods. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Av kjennelsen fremgår det at det ble funnet 350 gram marihuana hjemme hos 21-åringen. Det ble også funnet et betydelig pengebeløp. Tingretten har lagt vekt på at han er ansett som del av et større kriminelt miljø.

«Et prioritert objekt»

Politiadvokat Silje Green ønsker ikke å svare på kritikken fra Bratlien eller hvorfor de har løslatt 21-åringen. Hun viser til sin tidligere begrunnelse for fengslingsbegjæringen, nemlig stoffmengden og det at mannen er «et prioritert objekt i politiets etterforskning mot miljøet i Oslo syd».

Bratlien mener løslatelsen viser at fengslingen i utgangspunktet var feilaktig.

– Det er en stor svikt at tingretten, som skal ivareta rettssikkerhet og være garantist mot uforholdsmessighet, ikke fanget opp dette og sa nei til fengsling, sier forsvareren.