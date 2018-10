Totalt bor det fem personer i leiligheten der det oppstod en brann mandag ettermiddag. Klokken 14.15 har brannvesenet kontroll på alle beboerne.



– Vi fikk melding fra 110-sentralen klokken 13.34. De har enn så lenge ikke kontroll på brannen, opplyste operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Like før klokken 14 meldte imidlertid politiet at brannen var under kontroll.

Alle nødetatene er på stedet.

– Meldingene vi har fått inn, tilsier at røykdykkere har kommet seg inn i bygget, og at det er kontroll på brannen, sa brannsjef Alf Magne Smørholm ved Molde brann og redning til TV 2 klokken 14.

Bygningen som sto i flammer, består av 12 rekkehusleiligheter.