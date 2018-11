– Vi har totalt sett fått mye positiv feedback og lykkeønskninger, men selvfølgelig opplever vi også negative kommentarer. Det skjer jo, når det er snakk om sosiale medier.

Det forklarer Ditte til TV 2.

Hun snakker om da paret delte et Facebook-innlegg i 2017, der de fortalte om alle utfordringene og all trakasseringen de opplever.

Posten ble delt over 850 ganger og plutselig kjente de på en etterlengtet aksept fra samfunnet.

Nå, ett år etter, er fordommene for alvor tilbake.

Pedofili

De danske kjærestene møttes først på dating-appen Tinder. I vinter giftet de seg.

– Det er mange som kikker. Jeg oppfatter at folk syns det er underlig å se oss sammen, forteller Ditte.

Hun forklarer at det er 140 kilo og mange centimeter som skiller paret. Det at hun selv er rundt 100 centimeter høy gjør at folk kaller henne et barn.

– Det har vært episoder der Casper har blitt anklaget for å være pedofil og alt mulig. Det er så dumt, sier hun og fortviler over at folk ikke bare kan la kjærlighet være kjærlighet.

Casper husker særlig et eksempel som påvirket ham.

– Folk er harde mot meg. Den vanligste misforståelsen er at folk tror hun er datteren min. Jeg fikk en gang høre at jeg skulle bli meldt inn til myndighetene. Det var fordi de mente at jeg lot «datteren min» gå med for lite klær.

Slår et slag for kjærligheten

Casper forteller at det var kjærlighet ved første Tinder-chat.

– Vi skrev sammen en halvtime, så skjønte jeg at hun var den riktige for meg.

Mannen, som også kjemper en intern kamp på grunn av sin diagnose paranoid skizofreni, håper at folk begynner å behandle dem som likemenn.

– Kjærlighet, den er for alle! Vi vil gjerne ha en villa, volvo og hund. Sånn som alle andre par. Og vi vil gjerne normaliseres. Det er ikke så mye som er annerledes i vårt forhold, sammenlignet med andres, forklarer ektemannen.

Kjærlighetshistorien deres begynner å bli svært kjent i Danmark, blant annet fordi de lagde dokumentaren «Dvergen og kjempen».

– Hun er jo ikke så stor. Jeg må passe på at jeg ikke legger min hvalrossvekt på den lille svirrevippen, sa han i P1-dokumentaren.

Det var dansk TV 2 som først omtalte saken.