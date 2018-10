Her er politiet på plass – disse får jobben med å oppklare Majorstu-drapet

Alt tyder på at også Paltto var et helt tilfeldig offer.

Heikki Paltto ble drept med en rekke knivstikk da han var alene hjemme i sin egen bolig.

Etter noen dagers intens etterforskning valgte politiet å etterlyse Lindén internasjonalt med navn og bilde. Det førte til at han ble pågrepet på sentralstasjonen i Dijon i Frankrike forrige tirsdag. Da hadde han vært på rømmen i åtte dager.

Politiet mener at Lindén først reiste til Stockholm, så til hjembyen Uppsala og deretter videre ut i Europa. Trolig var han i Belgia kort tid før pågripelsen i Dijon.

Pågripelsen, som skal ha gått rolig for seg, ble utført av sivile politifolk. Disse skal imidlertid ha fått bistand fra en spesialstyrke som sto klare til å gripe inn hvis det ble nødvendig.

Etter pågripelsen ble Lindén varetektsfengslet i 40 dager. I mellomtiden jobber norske myndigheter med å få ham utlevert.

Det er imidlertid ventet at utleveringen kan ta noe tid, og det er en av grunnene til at norsk politi nå har reist til Frankrike for å komme i gang med avhør som forhåpentligvis vil bringe dem videre i etterforskningen.

Det er uvisst om Lindén samtykker til å bli utlevert eller ikke. Forsvareren hans, Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere saken før han har snakket med sin klient tirsdag.

Lindén hadde vært i Norge i noen dager forut for ranet og drapet. Da hadde han nylig sluppet ut etter å ha sonet en dom for grovt ran. Politiet utelukker ikke at motivet for drapet på Paltto kan være et ran eller et ransforsøk som gikk galt. Dette er noe etterforskningsledelsen nå vil søke å finne svaret på.