Jeanette (30) ble observert med ukjent mann før hun forsvant

Det er Thomas som er vitnet. Han jobber på Maritakafeen, et kontakttilbud for rusmisbrukere. Rundt kl. 23 torsdag 30. november i fjor er han ute for å handle når han ser Jeanette utenfor det som da var 7-Eleven (nå Deli de Luca) i krysset Karl Johans gate/Skippergata.

Thomas, som har kjent Jeanette i syv-åtte år, tar kontakt med henne. Hun står og tigger penger, men må på toalettet og han blir stående og følge med på tingene hennes.

DET SISTE VITNET: Thomas er den siste personen som har sett Jeanette. Foto: Breno Otranto/Åsted Norge

Mens han passer på, kommer to personer forbi og gir ham til sammen 600 kroner.

Når Jeanette er tilbake gir han pengene til henne.

– Da ropte hun: «Se hva vi har fått». Hun roper det til en mann som står inni mørket i Skippergata, forklarer Thomas til Åsted Norge.

Så forsvinner Jeanette og den ukjente mannen inn i Skippergata, i retning Brugata.

– Jeg fikk bare et kort glimt av mannen. Det kunne se ut som han var fra Midtøsten, Iran eller noe. Rundt 30 år, og 178 cm høy, sier Thomas, som forteller at han aldri har sett mannen hverken før eller siden.

Etter det heller ingen som har sett Jeanette.

– Det er jo veldig trist, da. Litt uvirkelig, egentlig, sier Thomas.

Hvem er den ukjente mannen?

– Spørsmålet er ganske klart: Hvem er personen som kom ut fra andre siden av gata og slo følge med Jeanette? Hvem er han?, spør Oksvold, lederen for Savnetgruppen til Oslo-politiet.

SØKER ETTER SVAR: Anders Oksvold, leder for savnetgruppen i Oslo politidistrikt, viser Åsted Norge tidslinjen politiet har laget etter Jeanettes forsvinning. Foto: Breno Otranto/Åsted Norge

Politiet mener det kan være av avgjørende betydning å komme i kontakt med mannen. De holder fortsatt alle teorier åpne om hva som kan ha skjedd med Jeanette og hvor hun kan være.

– Vi er fortsatt interessert i alt som er av observasjoner av Jeanette. Det er en sak vi tenker mye på. Det er først og fremst for å finne Jeanette, men også for de som savner henne, sier Oksvold.

Familien håper de som vet noe om saken nå tar kontakt med politiet.

– Man frykter jo alt. Man tenker jo på at hun kan være drept. Hun kan ha tatt en overdose. Kanskje i en leilighet der det er mye dop de ikke vil skal bli oppdaget. Det vet vi ikke, sier mamma Vigdis.

– Noen må jo vite noe. Noen må jo ha sett henne et eller annet sted. Det er veldig, veldig tøft.