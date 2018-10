Raser mot at bloggere fremmer privat legehjelp på mobil: – Bryter potensielt med loven

Han mener at for pasienter som er engstelige og som har behov for å gå ofte til legen, er ikke en lege man møter én gang den rette legen for den pasienten.

– Når Funkygine sier at hun går ofte til lege, så er det nok ganske mange småbarnsforeldre der ute som kjenner seg igjen i Funkygine, sier Lunde og legger til:

– Det er litt skummelt hvis vi skal prøve å hindre overforbruk av helsetjenester ved å minske tilgjengeligheten. Det er hverken veldig sympatisk eller hensiktsmessig, sier hun.

– Fastlegeordningen er i krise

Kry forteller at de er tilhengere av fastlegeordningen i Norge, og at de ser på den som en viktig del av norsk helsevesen.

Ifølge Liselotte Lunde, kommunikasjonssjef i Kry, løser helsetjenesten på mobil 90 prosent av de henvendelsene de får, uten å måtte henvende videre til fastlege. Foto: TV 2

– Men fastlegeordningen er i krise. Fastlegene har fått veldig mange flere arbeidsoppgaver på grunn av samhandlingsreformen, men de har ikke fått flere ressurser, sier Lunde.

Kommunkasjonssjefen mener at dette til syvende og sist går utover pasientene. Hun håper derfor at Kry kan møte en etterspørsel hvor de kan tilby enkle løsninger på enkle medisinske problemer gjennom appen.

– Det koster samfunnet mye hvis man skal oppsøke legevakt eller fastlege for problemer som man kan snakke med en digital lege om, sier Lunde.

Svein Aarseth mener at Kry like gjerne kan bety merarbeid for fastlegene.

– Det er svært begrenset hva en lege kan gjøre gjennom en app på en mobiltelefon. Det faktisk slik at også for Kry så er fastlegeordningen backupen, sier Aarseth.

Uenighet om appens kvalitetssikring

Lederen for Rådet for legeetikk er enig i at helsetjenestene i Norge bør bli mer digitale. Han mener likevel det er stor forskjell på å møte en pasient for første gang digitalt og å følge opp en pasient som man allerede kjenner digitalt.

– Det er en kjempe stor kvalitetsforskjell, sier Aarseth.

Han har forståelse for at pasienter ved enkelte tilfeller kan ønske seg enkle løsninger, men han er redd for at helheten forsvinner.

– Den kvaliteten som ligger i at en fastlege kjenner deg og har fulgt deg over tid, forsvinner. Det kan fort bli galt, sier Aarseth.

– Fastlegene har jo over 1000 pasienter på sin liste, sier Liselotte Lunde og mener forholdet folk flest har til fastlegen overdrives.

Hun sier også at Kry gjør en grundig symptomkartlegging av sykdomshistorien til pasientene som henvender før de bestiller time. Hvis det er stor sannsynlighet for de ikke kan hjelpe pasienten blir vedkommende henvist til å ta kontakt med fastlege.

Svien Aarseth er redd for at en av konsekvensene ved legehjelp gjennom mobil kan bli at flere feildiagnostiseres.

– Man kan overse ting som fastlegen ut i fra sin kjennskap til pasienten kanskje ellers ville reagert på. Det er også ofte nødvendig med fysiske undersøkelser, blodprøver og andre analyser, som man ikke kan gjøre ved hjelp av en app, sier Aarseth.

– Fremtidens helse-Norge er mer digitalt

Kommunikasjonssjefen for Kry hevder at de løser 90 prosent av henvendelsene de får fra pasienter.

– Kun fem prosent av de som har tatt kontakt har behov for en fysisk undersøkelse, sier Lunde.

Hun mener at en lege fint kan vurdere en pasients helsetilstand uten å å møte vedkommende.

– Legen møter faktisk vedkommende, for det er jo ansikt til ansikt gjennom en videosamtale. Det er ikke tekstbehandling eller på telefon, sier Lunde.

Selv om legene ikke møter pasienten fysisk, mener Kry at de kan behandle en rekke plager.

– Vi kan behandle hudplager og hudsykdommer, øyekatarr, noen former for urinveisinfeksjoner og plager knyttet til muskel- og skjelettplager. Flere plager krever ikke fysiske undersøkelser, ifølge Kry.

Lunde forteller at det pågår en evaluering av hele fastlegeordningen hvor man skal se på hvordan man kan tilrettelegge for at også fastlegen skal kunne jobbe mer digitalt.

– Det betyr at vi i fremtiden mest sannsynlig kommer til å løse mest mulig digitalt. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og det enkleste for pasientene, avslutter Liselotte Lunde i Kry.