Tiltalt sykehusansatt: Slik svindlet jeg Therese (31)

Etterhvert begynte hun å få beskjed om at det var gjort kredittvurderinger på henne. I begynnelsen tenkte hun ikke noe over dette, det var først da hun mottok en faktura på en rekke varer hun aldri hadde kjøpt, at alarmklokkene ringte.

– Slik gjorde jeg det

Kvinnen er nå tiltalt for å ha fått tak i bankkortet til Ramstad Moen, samt å ha forsøkt å kjøpe en lang rekke varer med dette.

– Jeg fikk bankkortet av en jeg kjenner. Hvordan han fikk tak i det, vet jeg ikke, forklarte hun i Oslo tingrett mandag.

Hun innrømmer at hun ved flere anledninger brukte bankkortet.

– Jeg gikk i butikker og ba om betalingsutsettelse. Da sjekket de kredittverdigheten til personen på bankkortet, og når den var god, opprettet de en brukerkonto der, sier hun.

Dette gjorde hun en rekke steder før Ramstad Moen rakk å oppdage svindelen og melde fra til de aktuelle butikkene.

Kvinnen nekter imidlertid for å ha gjort alt av bestillinger med bankkortet gjort over nettet.

– Dette er det noen andre som har gjort, sier hun, og beskriver at hun var en del av et rusmiljø der flere hadde tilgang på både bankkortene og de personopplysningene hun hadde skaffet fra sykehuset.

For flere av ofrene har saken skapt store problemer.

– For meg var det en omfattende jobb å ordne opp i dette. Jeg måtte vise alle butikkene dokumentasjon på at jeg hadde politianmeldt forholdet og at jeg var svindlet. Jeg har også registrert meg som «ikke kredittverdig» fordi jeg er redd for å oppleve det samme igjen, sier Ramstad Moen til TV 2.

Pågrepet i sentrum

I aktors innledningsforedrag fortalte politiadvokat Erik T. Hansen hvordan saken ble rullet opp.

– I forbindelse med etterforskningen av en annen sak dukket tiltaltes navn opp, og det ble da gjort en ransaking av hennes hjem. Her ble det gjort beslag som intensiverte etterforskningen, sa Hansen.

30. mars 2017 forsøkte kvinnen å få utlevert en mobiltelefon i Oslo sentrum. Da de butikkansatte ikke syntes kvinnen lignet på bildet på bankkortet hun forsøkte å legitimere seg med, ble politiet tilkalt.

Kvinnen ble pågrepet. På seg hadde hun da flere forskjellige bankkort.

– Også etter dette ble det foretatt en ransaking hjemme hos henne, sa Hansen.

I hjemmet hennes ble det funnet personopplysninger om 56 personer, samt bilder av sykehus-dokumenter og bankkort registrert på andre personer.