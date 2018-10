Per Sandberg i bok: Gråt på statsministerens kontor

Mandag utgis boka til Per Sandberg (Frp) og hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes på Juritzen forlag.

– Måtte det gå så galt? spør Sandberg i første kapittel.

Her forteller han om hvordan partileder Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) ble varslet om at han hadde et forhold til sin norsk-iranske medforfatter.

Hans fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg var ikke positiv til forholdet.

«'Fremmede makter har flyttet inn hos fiskeriministeren' skrev hun i en bekymringsmelding fra til Jensen og statsministerens kontor», står det i boka.

TV 2 har på nytt kontaktet Line Miriam Sandberg om kommentar til den påståtte meldingen, men har ikke fått svar. På pressekonferansen mandag sa Per Sandberg at hans fraseparerte kone har fått tilbud om å lese gjennom boka.

VIDEO: Se hele pressekonferansen om boka øverst i saken.

Gråt på Solbergs kontor

Sandberg åpner boken med å skrive om skilsmissen mellom dem, og forteller at konfliktene fikk ham til å gråte på en medarbeidersamtale på statsministeres kontor i høst.

Gråten kom etter at Solberg spurte ham hvordan han hadde det, skriver Sandberg.

«Når Erna stiller et slikt spørsmål, vet jeg at hun mener det, da er hun medmenneske. Erna er en usedvanlig dyktig leder, og hun er et usedvanlig godt medmenneske med stor empati for alle rundt seg, venner som kolleger. Så da Erna nå så på meg, så hun at jeg hadde det tungt. Jeg ble stille og blank i øynene. Jeg begynte å gråte», står det.

Også Bahareh Letnes deler svært personlige opplysninger i boka, om sin oppvekst i Iran og familien.

På pressekonferansen mandag fikk hun spørsmål om hvorvidt familien har fått lese gjennom det hun skriver.

– De har ikke fått lest det, men de vet at det handler om vår livshistorie. Selvfølgelig ville mange av dem at jeg ikke skulle skrive alt, men jeg kunne ikke lytte til alt det. Jeg måtte være helt åpen, sa Letnes.

Forsvarer kjæresten

Sandberg understreker i boka at han står fast på FrPs asylpolitikk.

«Det siste jeg gjorde da jeg var vikar for justisministeren, var å signere en bunke endelige avslag på asylsøknader», skriver han.

Han forsvarer kjæresten, som er norsk statsborger. Begge forteller også hver sin side av historien om hvordan de møttes.

«Bahareh er kalt asylant, hun er kalt flyktning, begge deler er feil. Hun er stjerneeksemplet på en innvandrer», mener Sandberg, og nevner blant annet at Letnes drikker vin og spiser brunost.