– 93 kirurgiske inngrep. Isolert fra verden, liggende i en sykehusseng i nesten halvannet år. Blodforgiftninger. Organer som svikter. Kompliserte sår.

Slik beskriver svenske Isabella Leikas sitt smertemareritt.

– Kroppen min ble nesten delt på midten. Jeg har operert så mange ganger at jeg ikke har en navle igjen, sier hun til Expressen.

Dramatisk trafikkulykke

Hun ble påkjørt av en buss i nærheten av Stockholm for 14 år siden.

– Jeg våkner fortsatt på natten og kaldsvetter. Da tenker jeg på at de svarte dekkene på leddbussen krysser kroppen min. Livet mitt. Jeg husker at jeg knyttet nevene i panikk og banket på den røde, varme bussen. Duften av bensin. Duften av blod. Følelsen av å dø, skriver hun på Facebook.

For få dager siden valgte hun å fortelle sin historie på sosiale medier. Dette skyldes at hun tross alle smertene sitter igjen med en takknemlighet.

En takknemlighet for selve livet.

Amputert

Det var en periode da livet virket så mørkt at kvinnen bare ønsket å dø.

Legene klarte ikke å redde det høyre benet hennes, så det måtte amputeres. Dette førte til en lang og vond rehablitering. Smertene er fortsatt konstante, men Leikas velger heller å være takknemelig for at hun lever, enn å være misfornøyd med livssituasjonen hun er i.

For et liv med et handikap, er bedre enn å ikke ha et liv i det hele tatt, mener svensken. Denne livsvisdommen ville hun aldri vært foruten, og dermed har en del av livet hennes blitt endret til det bedre etter ulykken.

– Jeg føler meg takknemlig for alle de hverdagslige tingene i livet. Dette vil jeg bære med meg for alltid. Hver dag skal jeg stå opp og kjenne på denne takknemmeligheten, sier hun, og kommer med en oppfordring:

– Gjør det du også. Livet er skjørt!

Svensken har delt sin historie i håp om at flere skal slutte å syns synd på seg selv, og heller nyte det livet har å by på, uansett hvilke fysiske begrensninger du har.