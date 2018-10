Russiske myndigheter har tidligere uttrykt misnøye med NATO-øvelsen Trident Juncture, og hevdet at gjennomføringen av storøvelsen er «i rekken av uvennlige skritt som Norge nylig har foretatt».

I 2017 fløy russiske fly taktiske formasjoner mot en NATO-flåtestyrke nordvest for Senja i Troms, for å signalisere motstand mot norsk og alliert trening og øving.

TV 2 får opplyst at russiske myndigheter varslet Avinor fredag om at den russiske marinen skal utføre missiltester i Norskehavet, mens Trident Juncture pågår.

Tre dager missiltesting

Ifølge Forsvaret skal NATOs maritime styrker hovedsaklig trene i Norskehavet fra Bergen til Vestfjorden i Nordland. De er delt inn i to hovedstyrker som skal kjempe mot hverandre.​

Mens norske korvetter og fregatter trener sammen med allierte fartøy under sjøstriden, skal den russiske marinen utføre øvelse tre dager på rad, fra klokken 7 til 14.

Koordinatene for området som berøres for missiltestene, er i farvannet der de maritime styrkene skal trene under Trident Juncture, fra vest for Møre til Trøndelag.

– Den russiske øvelsen skal skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra de norske byene Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner, skriver Klassekampen.

VARSLER MISSILTEST: Varselet om de russiske missiltestene i Norskehavet angir koordinater som er midt i øvingsområdet til Trident Juncture. Foto: faksimile

Det har blitt utstedt en såkalt «Notice to airmen» (NOTAM), der andre luftfartøyer i området opplyses om den russiske aktiviteten:

«RECEIVED FROM MAIN AIR TRAFFIC MANAGEMENT CENTER OF RUSSIA THIS IS TO INFORM YOU THAT THE RUSSIAN NAVY PLAN TO ROCKET TEST FIRINGS IN THE BASIN OF THE NORWEGIAN SEA: 01, 02, 03 NOV 2018. DAILY 0700-1400. CHARACTERISTICS OF IMPACT AREA : 6230N 00200E - 6600N 00450E - 6425N 00900E 6202N 00405E - (6230N 00200E)».

Under én ukes varsel

Kommunikasjonssjef Erik Lødding i Avinor flysikring sier at Avinor har utstedt en NOTAM på bakgrunn av den russiske øvelsen, slik at sivile fly kan holde seg utenfor det aktuelle testområdet i internasjonalt luftrom.

Den oransje streken markerer hvor øvelsen skal foregå. Foto: notaminfo.com

– Vi forventer ikke at dette vil føre til noen merkbare konsekvenser for den sivile trafikken i norsk luftrom, sier Lødding til TV 2.

Missiltesten som skal finne sted på under én ukes varsel, kommer ikke til å legge hindringer for NATO-øvelsen som har vært planlagt lenge, opplyser pressevakten ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Vi fortsetter øvelsen som planlagt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH til TV 2.

65 fartøyer deltar i feltøvelsen Trident Juncture, som starter 31. oktober, og vil involvere 24.000 sjøstyrker.

Den russiske marinens missiltest i Norskehavet vil foregå mens NATOs øvingsstyrke i nord vil gjennomføre en offensiv mot sør, støttet av en amfibieoperasjon og landsetting av US Marine Corps-soldater.