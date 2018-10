– Han ble meldt savnet av familien klokken 19.30 etter å ikke ha kommet hjem til avtalt tid. Vi har søkt etter han i hele natt. Vi holder på enda og vil fortsette utover dagen, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til NTB.

Mannen var på dagstur i området Knaben, nord i Kvinesdal kommune. Et redningshelikopter har søkt etter mannen i området i natt, men på grunn av snøvær måtte søket med helikopter avsluttes.

– Til å begynne med var været greit, stjerneklart og vindstille, men utover natten ble det snøvær med vindøkning. Nå snør det og det er en del vind i området, sier Alsaker, og legger til at temperaturen er på rundt minus seks grader.

Røde Kors og Norske Redningshunder bistår i søket etter turgåeren, som skal være i god form og kjent i området.

– Leteaksjonen foregår for fullt. Vi har holdt på i hele natt og vi trapper ytterligere opp nå. Vi leter i et bestemt område, og bruker lokalkunnskap for å forsøke å snevre inn søket, sier operasjonsleder, Sveinung Alsaker, ved Agder politidistrikt til TV 2 like over klokken 08 mandag morgen.

