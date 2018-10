TV 2 møter Kjell Magne Bondevik sammen med hans politisk aktive barnebarn Simen Bondevik, som er aktiv i politikken som leder for Kristelig folkepartis Ungdom i Akershus .

De to har et nært forhold, og er enige i at partiet, som nå kan snu stortinget på hodet, går en spennende tid i møte.

– Gir muligheter

Den tidligere statsministeren sier han har forståelse for at partiet ønsker å gå bort ifra dagens posisjon.

– Jeg er ikke blant de som har vært mest utålmodig for å få en forandring, fordi den nåværende situasjonen også gir muligheter. Men jeg har respekt for det partiledelsen nå vil, og jeg støtter partilederens valg, slår ringreven fast.

Kan vokse på venstresiden

Kristelig folkeparti har den siste tiden totalt stjålet manesjen i norsk politikk, etter at partileder Knut-Arild Hareide uttrykte et ønske om å bevege paritet mot venstre – og inngå regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Dermed kan det lille partiet bli ansvarlig for å velte den sittende regjeringen, på tross av at Hareide pekte på Erna Solberg før fjorårets valg.

Fredag er det ekstraordinært landsmøte, og da vil vi få svar på hvilken retning partiet velger. KrF-nestor Bondevik tror det kan være klokt å se mot sentrum i norsk politikk. Et syn han deler med barnebarnet.

– Jeg støtter Hareide sitt veivalg. KrF markedsfører seg som et sentrumsparti. Nå har vi muligheten til å velge en regjering med tyngdepunktet i sentrum med Ap og Sp, sier Simen, og får støtte av bestefar.

– Det kan jo også ligge en vekstmulighet i det valget partilederen nå har foreslått, sier Bondevik.

– Det som er spennende med dette veivalget Hareide anbefaler, er at kanskje det kan gi et mer positivt syn innad arbeiderbevegelsen på det KrF og kristenfolket står for. Det er i tilfellet første gang Arbeiderpartiet ha denne muligheten, sier Bondevik.