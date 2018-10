Raser mot utvidelse av fedrekvoten

Småbarnsmor Nina Mikkelson har fått nok. Nå mobiliserer hun småbarnsforeldre til å protestere mot fedrekvoten. For nå har regjeringen foreslått at den utvides ytterligere.

Foreldre som velger 80 prosent lønn under foreldrepermisjonen må nå også tredele tiden seg imellom. Det betyr 19 uker hver til mor og far, og 18 uker til fordeling dem imellom. Det betyr en måned mindre permisjon til mor enn tidligere.

– Folk må få lov til å velge sånn som de vil. Og jeg tror majoriteten av foreldre gjør de valgene best selv, for barnets beste, sier Mikkelson.

Facebookgruppe og underskriftskampanje

Hun har nå startet en facebookgruppe for foreldre som er imot den nye utvidelsen av fedrekvoten. Gruppen har nå over 5000 medlemmer. I tillegg skal foreldrene bak gruppen levere 15.000 underskrifter mot det nye lovforslaget til politikerne på Stortinget mandag når høringsfristen for forslaget går ut.

– Disse ukene her er ikke det slaget om likestillingen skal stå, sier Mikkelson.

– Mammaene styrer showet

En som er uenig med henne er tidligere pappablogger Ole Morten Knudsen. Han har selv tatt ut mellom seks og sju måneder permisjon med alle sine tre barn.

Trebarnsfar Ole Morten Knudsen syns flere fedre burde ta lengre permisjon. Her med sønnen Frans og datteren Ellie. Foto: Bjørn Roger Brevik

– Det at pappaen er tidlig ute og ser hvilken jobb det er å passe et lite barn, tror jeg er bra, sier han.

Han tror også det er flere grunner til at fedre stort sett velger å kun ta ut det som er fedrekvoten når de skal ha permisjon.

Fakta: Fedrekvoten (Kilde: NAV) Fedrekvoten er på 15 uker dersom fødselen/adopsjonen er skjer 1. juli 2018 og senere. For fødsel/adopsjon til og med 30. juni 2018 er fedrekvoten på 10 uker.

For å ha rett til fedrekvote, må både far og mor ha rett til foreldrepenger.

Hvis far ikke benytter seg av fedrekvoten, mister familien disse ukene med mindre mor søker om å få fedrekvoten overført til seg fordi du er for syk til å ta seg av barnet.

Regjeringen har nå varslet at de også vil tredele permisjonen dersom familien velger 80 prosent lønn. Det betyr at kvoten øker til 19 uker fra 1. januar dersom du velger 80 prosent lønn.

– Man ser jo det at pappaene når jo ikke gjennom der. Der kan vi skylde litt på oss selv, litt på arbeidsgiver og litt på mødrene som helst vil være hjemme sammen med barna. Det er mammaene som styrer showet hjemme, og det er kanskje også derfor mammaene hisser seg mest opp over dette her, sier Knudsen.

Mener familiene bør bestemme selv

Psykolog Hedvig Montgomery har jobbet med norske familier i 20 år. Hun er redd for at permisjonsreglene ikke gir nok rom for familiene til å finne ut hva som passer dem best.

– Noen familier har en forelder som er klart bedre på dette enn den andre. Det er klart at da er det barnet som taper når du låser fast i en gitt fordeling.

Psykolog Hedvig Montgomery Foto: Tom Rune Orset

Hun tror familiene fint kan bestemme permisjonen selv.

– Jeg tenker at dette er et familiespørsmål, et barnespørsmål, mye mer enn det er et likestillingsspørsmål. Og når vi tar på oss likestillingsbrillene først så risikerer vi at det er barna som taper, sier Montgomery.

Jordmødrene bekymret

Jordmødrene har vært engasjert i denne saken lenge, og er bekymret for konsekvensene ved at fedrene får lenger permisjon.