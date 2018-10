Leila krever oppreising fra staten etter pisking i Iran

​– Det er veldig viktig for meg at sannheten kommer fram, og at retten tror på meg, sier Leila Bayat til TV 2.

Bayat ble pågrepet av politiet for tvangsutsendelse til Iran på kvinnedagen 8. mars i fjor, etter åtte år i Norge. UNE mente hun hadde løyet til utlendingsmyndighetene om at hun kom til å bli pisket i Iran hvis hun reiste tilbake.

Bayat påstod at hun var blitt dømt til 80 piskeslag i 2007 for å ha drukket alkohol offentlig i Teheran, og dermed brutt sharialoven. UNE mente Bayat hadde fabrikert dommen for å få oppholdstillatelse da hun kom til Norge i 2009.

Fikk piskeslag

Det vakte stor oppmerksomhet da Bayat stod fram på TV 2 i september i fjor, og påstod at norske myndigheter hadde sendt henne tilbake til tortur i Iran.

Hun delte bilder av en rødflammet rygg for å bevise at straffen på 80 piskeslag var blitt gjennomført.

Etter sterk kritikk mot UNE fra flere hold ble Bayat invitert til et møte med den norske ambassaden i Teheran. Ambassaden skrev deretter en rapport, som konkluderte med at dommen på 80 piskeslag var ekte.

UNE, ambassaden og Bayats advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell aksjonerte raskt for å få henne tilbake til Norge igjen. 13. oktober i fjor landet Leila på Gardermoen, lettet over å kunne gjenforenes med sønnen Mani (14) i Steinkjer. UNE trakk deretter utvisningen, men opprettholdt asylavslaget.

Bayat fikk i stedet innvilget midlertidig oppholdstillatelse i tre år. UNE la til grunn at dette var det beste for sønnen hennes, som hun ble skilt fra da hun ble sendt ut av Norge.

Bayat nøyer seg ikke med å ha fått innvilget familiegjenforening, og går rettens vei mot Utlendingsnemda for å få vedtaket om å utvise henne til Iran kjent ugyldig.

Forbud mot tortur

Bayat krever oppreisning og erstatning fra staten for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3, FNs torturkonvensjon artikkel 3 om forbud mot tortur, og den norske Grunnlovens paragraf 93 som sier at ingen må utsettes for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell påstår det var godt dokumentert på forhånd at Bayat risikerte å bli utsatt for pisking. Det går fram av sluttinnlegget som er sendt til Oslo tingrett.

De anklager UNE for å ha brutt FNs barnekonvensjon da familien ble splittet, og mener Bayat aldri skulle ha vært skilt fra sønnen. Bayat kom sammen med sønnen til Norge da han var 5 år gammel.