«Hjertet brenner i brystet hver gang jeg tenker på henne»

En 26 år gammel Yezidi-kvinne står foran et hjerteskjærende valg: Hun kan reise fra Irak til Australia som kvoteflyktning sammen med familien sin, men hun har tankene hos sin største hemmelighet: Jenta hun fødte mens hun ble holdt som sex-slave hos en IS-kriger.

– Hjertet mitt brenner i brystet hver gang jeg tenker på å dra fra henne. Hun er en del av meg, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier kvinnen som omtales som «Mamman til Maria» til nyhetsbyrået AP.

Hun vet at familien hennes aldri vil godta Maria. Den eneste som vet om henne er en onkel som leverte henne til et barnehjem i Bagdad etter at hun klarte å rømme fra fangenskapet for ett år siden.

– Hun er en del av meg

«Mamman til Maria» rømte fra fangenskap i Mosul og inn i Irak-kontrollert område sammen med datteren Maria som da var to år. Hun var skadet og ble innlagt på sykehus. Onkelen hennes fant henne og klarte å overtale henne til å gi barnet til et barnehjem mens hun var innlagt. Han lovet henne at hun skulle få barnet tilbake så fort hun ble frisk nok. Men det skjedde aldri.

– Hadde jeg visst han skulle overlate henne til barnehjemmet for godt, ville jeg aldri gitt henne fra meg, sier 26-åringen fortvilet til AP.

En ansatt ved barnehjemmet trøster en nyfødt jente som er døpt Helen. (AP Photo/Maya Alleruzzo) Foto: Maya Alleruzzo

Hun har bare sett datteren, som nå er rundt tre år, én gang siden. Da fikk hun tilbringe to dager sammen med henne på barnehjemmet.

– Hun kjente meg ikke igjen, men jeg kjente henne. Hun er en del av meg, sier hun.

Hundrevis av forlatte barn

Barnehjemmet er fullt av barn som deler samme skjebne som Maria. Ingen vet hvor mange barn som ble født av mødre som ble tvangsgiftet med IS-krigere, men det er snakk om hundrevis. Mange kvinner er frigjort etter Kalifatets fall, og gjenforent med familiene sine. Barna de fødte i fangenskap blir som regel forlatt.

Barnehjemmet Salhiya tar vare på utenlandske og irakiske barn med IS-krigere som fedre. (AP Photo/Maya Alleruzzo) Foto: Maya Alleruzzo

Yezidiene er en etnisk gruppe som tradisjonelt sett er lite åpen for fremmed innflytelse. De snakker et språk som ligner kurdisk og er en religiøs minoritet. De gifter seg sjelden ut av gruppen. Mange IS-kvinner - og barn - ble tatt til fange av IS og solgt som sexslaver.

Kvinnene er velkomne tilbake

Yezidienes åndelige leder, Babashekh Khirto Hadji Ismail, har tatt et relativt progressivt standpunkt i et samfunn der voldtekt tradisjonelt sett har stigmatisert ofrene. Han har erklært at kvinnene som ble holdt som sexslaver er «rene» og at de er velkommen tilbake. Men dette gjelder ikke barna deres.

– Barnehjemmene er nå hvor krigen utspiller seg. Barn som er forlatt i kaoset, barn som er resultat av voldtekt og slaveri, barn hvor begge foreldrene er dømt til døden, og babyer som er forlatt på sykehus i håp om at det vil gi dem en bedre start på livet, sier Khidr Domary.