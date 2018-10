Nordland KrF ga sin støtte til Hareide

Fylkeslaget sender dermed fire røde delegater, en blå delegat, og en delegat for å gå i opposisjon til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Den siste delegaten blir sendt som såkalt lyseblå, altså foretrekker et regjeringssamarbeid med høyresiden om vedkommende må velge.

Av de 47 stemmeberettigede i fylkeslaget, gikk 29 for Hareides alternativ, 12 for å gå inn i Solberg-regjeringen, og seks for å forbli i opposisjon.

Uansett ble valget en seier for partileder Knut-Arild Hareide.

– Jeg er selvfølgelig godt fornøyd med at et klart alternativ peker på mitt alternativ, sier Knut-Arild Hareide til TV 2.

– Jeg tror det det blit spennende. Det er grunn til å tro det blir blått flertall i Østfold og Vestfold, men Oslo og Akershus tror jeg er helt åpne. Jeg tror ikke dette er avgjort før etter landsmøtet på fredag, sier partilederen.

En uke før KrF-ere fra hele landet samles for å avgjøre regjeringens fremtid, er det valgt 73 delegater som vil gå i regjering med Ap og Sp, og 66 som vil i regjering med de borgerlige.

Per nå er også valgt fem lyserøde, og 19 lyseblå delegater, altså delegater som helst ikke vil i regjering.

Fremdeles gjenstår ekstraordinære landsmøter i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold KrF.

Fremdeles svært jevnt

Fylkesleder Ingelin Noresjøville var svært fornøyd med resultatet.

– Jeg tenker dette er et godt resultat for Nordland. Slik jeg kjenner Nordland KrF er dette representativt, sier hun til TV 2.

Nå håper hun partiet klarer å forene seg under landsmøtet.

– Til syvende og sist blir dette et drama. Vi som skal til landsmøtet må tenke gjennom hva vi skal si, og prøve å samle partiet, uansett hva slags regjeringsalternativ vi skal velge.

Andre i fylkeslaget er derimot svært overrasket over resultatet. Første nestleder Bente Haukås sier hun nå ikke kjenner igjen sitt eget parti.

– Jeg hadde ikke sett dette komme i det hele tatt. Da Knut-Arild lanserte dette veivalget og ville bevege seg til venstre kjente jeg ikke igjen KrF. Og jeg skulle gjerne sendt en mye sterkere blå delegasjon til landsmøtet, sier Haukås.

«Superlørdag» gikk til Hareide

Nestleder Olaug Bollestad kom til Bodø for å overbevise nordlendingene om å stemme borgerlig.

– Uansett hvilke veivalg vi skal ta, så må vi samarbeide. Hvis jeg blir den tapende part, blir jeg med videre. Det er mitt grunnsyn med et samfunn med kristne verdier som er det viktigste uansett om vi går til venstre eller høyre, sa nestleder i KrF, Olaug Bollestad, under det ekstraordinære årsmøte i Nordland.