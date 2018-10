USS Harry S. Truman er et amerikansk atomdrevet hangarskip, og deltar sammen med omtrent 53.000 soldater på NATO-øvelsen Trident Juncture.

Lørdag la amerikansk sjøforsvar ut et bilde på sin offisielle Twitter-konto som viser at det enorme hangarskipet bistår den norske fregatten HNoMS Thor Heyerdal med drivstoff på havet.

Fylte drivstoff

HNoMS Thor Heyerdal er et av sjøforsvarets største skip, men sammenlignet med USS Harry S. Truman kunne det nesten se ut som et fritidsfartøy.

– Hangarskipet er en egen styrke, som har flere fartøy med seg. Det kalles en hangarskipsgruppe, forklarer kapteinløytnant Thomas Gjesdal, som er presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

Å fylle drivstoff på skip kalles bunkring, og det er høy sikkerhet når dette finner sted – spesielt midt på havet.

– Man må ha riktig kurs, for man fyller mens de er i fart og er veldig tett opp mot fartøyet. Vi har strenge rutiner og gode prosedyrer rundt dette, sier Gjesdal.

Det foregår slik at man skyter en line fra det ene skipet, som taes i mot av mannskapet på det andre skipet. På den linen henger det en drivstoffslange. Den dras over på linen og gir drivstoff.

Plass til 90 fly

Mens TV 2 snakker med Kapteinløytnanten blir det brudd på telefonen. Det er en del av de overnevnte sikkerhetsprosedyrene, hvor alle linjer og antenner som peker mot skipet blir stengt av.

Den tydelige størrelseforskjellen kan forklares med at det amerikanske hangarskipet har plass til nesten hele sjøforsvaret og luftforsvaret til sammen.

– Det amerikanske hangarskipet har mellom 5.000 og 6.000 menn og kvinner om bord, og har plass til 90 fly, forteller Gjesdal.

Han forklarer videre at Norge har et forsvar som skal levere de oppdragene de blir bedt om å løse, og er et lite land.

– Det er ikke mange land som har sånne skip, og USA har nesten et dusin slike skip. De fleste militære farskap blir små i forhold.

Med som beskyttelse

Hangarskipet er veldig god på offensiv krigføring, men er avhengig av andre for å forsvare seg selv. Det norske skipet Thor Heyerdal var blant annet med som styrkebeskyttelse for å sørge for at hangarskipet ikke blir angrepet fra luften eller under vann.

– En av de viktigste oppgavene til sjøforsvaret er å kunne beskytte alliert forsterkning, og sikre sjøveien inn. Derfor er det utrolig viktig at NATO og USA trener her for å bli kjent med området og topografien vår, sier Gjesdal.

USA er ett av over 30 land som deltar i NATO-øvelsen Trident Juncture. Ifølge Forsvarets nettsider arrangeres øvelsen for å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen ved å øve sammen med våre allierte.