Fem fylkeslag stemte lørdag over hvem de vil sende til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Partileder Knut Arild Hareide og hans alternativ om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og venstresiden fikk med seg totalt 28 delegater.

– Ingenting er avgjort

KrFs «superlørdag» ble dermed en solid triumf for partilederen. Likevel er det så jevnt det er stor sannsynlighet for at KrFs retningsvalg ikke blir tatt før på det ekstraordinære landsmøtet den 2. november.

– Jeg er godt fornøyd med dagens resultat. For oss som er opptatt av sentrumspartiet KrF, så har dette vært en god dag, sier partileder Knut Arild Hareide til TV 2.

– Det vi vet er at ingenting er avgjort.

Klar til å forhandle

Statsminister Erna Solberg lever nå i håpet om at vippepartiet velger høyresiden, og et samarbeid med regjeringen.

– Jeg tenker at regjeringsskifte tjener seg best når det er velgerne som gjør det gjennom valg, og at man bør være åpen ovenfor velgerne på hvilke valg man skal gjøre, sier statsministeren til TV 2.

Fremtiden til Solbergs regjeringsprosjekt ligger på mange måter i hendene på de få gjenværende delegatene som skal avgi sine stemmer i fylkeslagene den kommende uken.

– Jeg mener jeg har mye igjen å drive på med i denne regjeringen. Vi har mange store prosjekter vi har satt i gang som vi selvfølgelig gjerne skulle gjennomført, sier Solberg, og kommer med et siste frieri før skjebneuken.

– Vi vil forhandle med KrF, sier stasministeren.