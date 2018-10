Klokken 18 skriver politiet på Twitter at de har funnet en tredje person som er knivstukket. Til å begynne med meldte politiet kun om to knivskade personer.

Det er ennå er usikkert hvor mange personer som er involvert i hendelsen.

Klokken 19. melder politiet at de anholder en person i forbindelse med hendelsen.

Knivstikkingen fant sted ved nedgangen til Grønland T-banestasjon i Oslo, og politiet er interessert i å komme i kontakt med vitner til hendelsen.

– Vi har mange patruljer i søk etter de mistenkte, og vi jobber med å få oversikt over situasjonen, sier operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2.

De to første som ble funnet er nå kjørt til Ullevaal universitetssykehus. De skal ikke være alvorlig skadd. Tilstanden til den tredje er ikke kjent. Politiet vil senere gjøre avhør av de skadde.

Operasjonsleder opplyser at det ikke er grunn til å tro at gjerningspersonen eller personene er farlig for publikum.

