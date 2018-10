Fornøyd Hareide: – Dette går bedre enn forventet

«Superlørdag» har startet positivt for partileder Knut Arild Hareides del.

– Jeg vil si at denne lørdagen ser ut til å gå bedre enn forventet, sier Hareide til TV 2 fra fylkeslagsmøte i Hordaland.

I alt fem fylkeslag stemte lørdag over hvem de vil sende til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Hordaland har 14 delegater å sende. Det resulterte i at det sendes fem røde og ni blå delegater til landsmøtet hvor KrFs videre veivalg skal avgjøres.

54 delegater stemte for å gå inn i regjeringen Solberg, 32 stemte for å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og én stemte blankt.

Slik ser resultatet ut nå: Så langt har Troms, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Hordaland avgitt sine stemmer i valget om hvilke delegater som blir sendt til det ekstraordinære landsmøtet i KrF, fredag 2. november. 2. november vil partiet avgjøre om de går for et samarbeid med Høyre og Erna Solberg, eller om de søker et samarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden. Foreløpig har Hareide fått 67 røde delegater til landsmøtet. Den blå siden har 65 delegater. I tillegg er det 3 delegater i den lyserøde blokken. Dette vil si at de støtter Hareides veivalg, men ønsker ikke gå inn i regjering. I den lyseblå blokken er det så langt 13 delegater. Dette er da delegater som støtter retningen til Ropstad og Bollestad, men ikke ønsker å gå inn i regjering.

Et fåtall ønsket å forbli i opposisjon slik som stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, går inn for.

Rød bølge

Fra Trøndelag fikk Hareide et klart flertall. Det betyr at Trøndelag sender 11 røde delegater og kun to blå. Det var på forhånd ventet at det ville bli et stort flertall for å søke regjeringssamarbeid mot venstre.

Totalt stemte 73 av delegatene for å gå mot venstre og 17 for å gå mot høyre. To delegater stemte blankt.

I Sogn og Fjordane fikk Hareide fire røde delegater, mens tre ble blå. Det vil si at det tredje alternativet om å forbli i opposisjon ble droppet.

– Jeg er godt fornøyd med at et flertall peker på mitt alternativ i Sogn og Fjordane, sier Hareide.

I Troms stemte fire for å forbli i opposisjon. 17 ønsket å gå mot venstre og 15 ga sin stemme for å søke et samarbeid med Høyre og Erna Solberg.

​Det vil si at det ble helt jevnt i Troms, og at de sender 3 røde delegater og 3 blå til det ekstraordinære landsmøte 2. november.

I Møre og Romsdal er partiet helt splittet. 41 stemmer går for et samarbeid med dagens regjering, 43 stemmer for å fortsette i opposisjon og 40 ønsker å søke et samarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden.

Hareide fornøyd

Det var lett å se lettelsen i Hareides ansikt så langt denne lørdagen.

– Dette er jeg fornøyd med. Jeg kunne risikert å få fire, og i beste fall seks. Dette var det jeg forventet da jeg kom hit i dag, sier Hareide til TV 2 like etter avstemmingen i Hordaland.

– Hvordan vil du nå beregne sannsynligheten for å dra dette i land?