Stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, gjestet lørdag årsmøtet i Trøndelag KrF. Han har de siste ukene presset seg mellom Knut Arild Hareide og de to nestlederne som vil gå i hver sin regjering.

De fleste fylkeslagene har derfor åpnet for å ha tre hovedinnledninger på sine årsmøter, en for rød side, en for blå side, og en for det såkalte gule alternativet.

Det provoserer flere i det største av de røde fylkeslagene i KrF, som mener Grøvan seiler under falsk flagg.

– Grøvans «tredje vei», er det samme som å velge høyresiden, sier Odd Anders With til TV 2.

Hemmelig agent

With har fartstid som statssekretær i både sentrumsregjeringen og Bondevik 2-regjeringen og var i fire år 2. nestleder i KrF. Nå fyrer han løs mot partifellen fra Vest-Agder.

– Grøvan fremstår som en hemmelig agent for det blå alternativet. Han opptrer med kamuflasjefarge. Det var et helblått alternativ han presenterte fra talerstolen. Han har mer tillit til Erna Solberg enn til sin egen partileder, sier With som frykter at Grøvans alternativ ødelegger for de som vil følge Hareide inn i regjering med Ap og Sp.

I Agder KrF stemte de nemlig over de tre alternativene.

With mener Grøvans beskrivelse av Ap og SV stammer fra 1960-tallet.

– Han ser bort i fra det samspillet vi har hatt med venstresiden i store hjertesaker som miljø, bistand og rettferdig fordeling, sier With.

– I beste fall blågul

Hans Fredrik Grøtan avviser kritikken.

– Odd Anders With må følge bedre med i den politiske debatten. Vi hadde nylig en debatt om samvittighetsspørsmål, hvor leger ønsket å kunne reservere seg mot å henvise til abort. Det ble latterliggjort av Ap og SV, parerer Grøvan.

Men Grøvan møter motbør fra flere partifeller i Trøndelag.

– Grøvan er en hyggelig kar. Men jeg er litt forvirret over ditt gule alternativ. Du er i beste fall blågul. Jeg synes du skulle vært litt mer åpen for begge sider, sa tidligere stortingsrepresentant Ola T. Lånke fra talerstolen på årsmøtet i Trøndelag KrF.

Tidligere stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal er også delegat på årsmøtet i Trøndelag. Hun er helt enig med Lånke og With.

– Jeg oppfattet Grøvans innlegg som en lang argumentasjonsrekke for å gå inn i dagens regjering, sier Tørresdal.

Grøvan avviser at hans engasjement er et skjult prosjekt for å støtte de som vil i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

– Vårt forslag er en tredje vei, hvor vi fortsetter i opposisjon. Men det vil bety at vi holder oss på den ikke-sosialistiske siden, erkjenner han.

Beskyldningene om at han opptrer som en slags hemmelig blå agent, tar han med ro.

– Det er vel mer et uttrykk for Withs personlige syn enn noe som KrF-ere flest kjenner seg igjen i, sier Grøvan