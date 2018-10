– Sjansene for at det går galt er større om vi går til Arbeiderpartiet

Han frykter KrF vil tape velgere hvis man tar en verdidreining mot venstre slik Hareide vil.

– Vi har fått store gjennomslag de siste fem årene for familiene, og for kampen mot fattigdom i Norge. Jeg tror at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke blir en sentrumsregjering, men at den vil trekkes langt mot venstre, sier Ropstad til TV 2.

– Uenige

Da vil partiet være helt avhengig av SV, spesielt i budsjettet, forklarer nestlederen. Da frykter han at regjeringen vil trekkes mot ytterste venstre.

– Hvis vi i tillegg skal kaste Erna Solberg, så mister du alle forhandlingskort fordi vi må ble enige med Arbeiderpartiet, sier Ropstad.

Han sier videre at han tror det vil bli vanskeligere å gå til valg i 2019 og 2021, om partiet velger å gå til venstresiden.

– Både velgere og medlemmer, spesielt på Sør- og Vestlandet, peker på Høyre og Erna Solberg, og mener hun gjør en god jobb. Befolkningen roper ikke etter et regjeringsskifte. Derfor frykter jeg at det i særlig disse regionene kan bli vanskelig å gå til valg, om vi kaster et alternativ som vi har fått til så mye bra med, sier Ropstad.

Nestlederen sier at han mener partiet vil få større gjennomslag for saker, og større bærekraft hvis partiet for første gang kan gå til valg med et reelt regjeringsforslag.

– Samtidig så mener Hareide at vi vil få større gjennomslag om vi går for et samarbeid med Arbeiderpartiet, men der er vi rett og slett uenige, sier Ropstad.

– Frykter du en avskalling i partiet?

– Det er klart jeg gjør det. Men jeg tror det blir en avskalling i partiet med begge alternativene. Men på lenger sikt, så vil det være enklere å bygge opp et bærekraftig parti om vi fortsetter å samarbeider med Høyre, mener Ropstad.

– Kan gå galt

Han påpeker at det er viktig KrF tar et valg, for det vil ikke bli enklere å gjøre dette om to eller tre år.

– Hvis partiet ønsker vi skal gå til Arbeiderpartiet og SP, så skal jeg gjøre det jeg kan for at partiet får mest mulig gjennomslag der, og at KrF fortsetter å være det verdipartiet som vi trenger i norsk politikk, sier nestlederen til TV 2.

– Mener du Hareide gambler med KrF sin politikk?

– Jeg vil ikke bruke ordet gamble. Men jeg tror sjansene for at det kan gå galt er større om vi går til Arbeiderpartiet, avslutter nestlederen.

Et splittet fylkeslag i Hordaland lørdag har vedtatt at de vil ha en representativ valgordning når de velger delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.