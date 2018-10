Fem personer som angivelig er fra den demonstrerende siden er pågrepet i Fredrikstad.

– Det skjedde etter personer fra DNM ble angrepet. Vi vet ikke skadeomfanget enda, men det ser ikke ut til at noen er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst Politidistrikt til TV 2.

Politiet får nå forklaringer fra begge parter, og vet ikke hendelsesforløpet før angrepet.

DNM har meldt fra om to markeringer i Østfold‚ som etter søknader til kommunene er lagt til Fisketorget i Fredrikstad fra klokken 10 til 12 og i Dronningens gate i Moss fra klokken 13 til 15.

Tre svensker pågrepet

Politiet har pågrepet tre svensker før nazimarkeringen i Fredrikstad.

– De svenske statsborgerne er pågrepet i hjemmel i utlendingsloven. Det skjedde i forbindelse med grensekontroll natt til lørdag, sier Samuelsen.

Alle tre er tidligere straffedømte og vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Politiet i Østfold opplyser at de vil fortsette sin tilstedeværelse på grenseovergangene utover lørdag.

– Nå drar vi videre til Moss for å passe på der, før vi sørger for at de svenske statsborgerne drar hjem, sier innsatsleder i Øst politidistrikt, Roy Alkvist, til TV 2.

Politiet antar at det var flere svensker til stede på markeringen som foregikk i Fredrikstad. Det var tilsammen 40 til 50 personer tilstede fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Motdemonstranter

Flere ulike grupperinger og organisasjoner vil møte opp i Fredrikstad og Moss for å ytre seg mot DNM.

Det er mange som demonstrerer mot DNM i Fredrikstad. Foto: Stein Akre/TV 2

– Politiet skal sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer. Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig, sier sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Operasjonsleder Samuelsen opplyser om at omtrent 100 personer stilte opp i Fredrikstad for å demonstrere mot DNM.

En av demonstrantene som møtte opp i Fredrikstad i dag er Stig Bertsen.

– Det er en skam at norske nazister får stå her på torget og spre hatet sitt. Det er viktig at vi sier høyt og tydelig at de ikke er velkomne her, sier han til TV 2.

Lav terskel for inngripen

I utgangspunktet skal markeringen innebære appell og utdeling av flyers. Politiet har likevel stor tilstedeværelse og følger situasjonen tett.

– Politiet vil ha en lav terskel for å reagere på straffbare forhold. Hvis noen tyr til vold eller andre ulovligheter, er vi nødt til å reagere på det og sette inn nødvendige tiltak for å sikre den alminnelige ro og orden, sier stabssjef Myklatun.

Politiet har store styrker på plass og melder om god kontroll over situasjonen.