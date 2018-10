Lørdag skal fem fylkeslag i Kristelig Folkeparti velge til sammen 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

Hordaland KrF kan ende med å sende utelukkende blå delegater. Fylkeslaget har 14 delegater på landsmøtet.

Frykter å bli nullet

– Situasjonen nå er svært dramatisk, og vi er bekymret for at Hordaland skal bli nullet ut, sier Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, til VG.

Hun er av kilder VG har snakket med regnet som en frontfigur for KrF-erne i Hordaland som ønsker å følge nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, og ta partiet inn i regjeringen til statsminister Erna Solberg (H).

DELEGATENE: Slik er stillingen før fem fylkeslag stemmer lørdag. Lørdag skal hele 52 delegater velges.

– Vi er nødt til å vurdere alle virkemidler for å sørge for at Hordaland KrFs sitt syn blir gjenspeilet i landsmøtet. Vi er derfor villig til å anbefale årsmøtet å bruke flertallet til å sende en helblå delegasjon, med mindre vi får tydelige forsikringer fra Trøndelag KrF om at de vil gå for forholdstallsvalg, sier Beate Husa.

Hordaland starter sitt møte klokken 10 lørdag. De skal etter planen avgjøre valgmetode før klokken 12. Trøndelag starter klokken 11, og de har 13 delegater å velge.

– Det minst trygge er å velge å fortsette som før, i opposisjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, til et svært splittet fylkeslag i Hordaland.

Planlegger forholdstallsvalg

Fylkesleder Jon Tviberg i Trøndelag sier til Trønder-Avisa at Trøndelag KrFs fylkesstyre står fast på sin innstilling om forholdstallsvalg i Trøndelag.

– Vi har ingen andre planer enn et forholdstallsvalg. Man vet jo aldri hva som dukker opp av forslag i møtet, men det vet jeg ikke noe om, sier Tviberg.

Tviberg er glad for at Agder KrF fredag valgte valgmetoden som gir mindretallet en representasjon, og tror det kunne blitt et større tema i Trøndelag med forholdstallsvalg dersom Agder hadde gått for helblå delegasjon fredag.

Debatt om valgmetoder

Ulike fylker har valgt ulike måter for å velge delgater. Dette har skapt uro og debatt. De fleste fylkeslagene har besluttet å sende et representativt antall av de som ønsker rød eller blå regjering. Rogaland har valgt å sende kun blå delegater etter et «vinneren tar alt»-prinsipp. Der bli ikke mindretallet representert i det hele tatt.

Dette er saken Partileder Knut Arild Hareide ønsker et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden, som vil innebære å velte dagens regjering. Begge nestlederne i partiet er uenige i dette, og ønsker at KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Selve avstemningen om hvem KrF skal samarbeide med, skjer på et ekstraorninært landsmøte fredag 2. november. Da skal 190 KrF-delegater stemme.

Før landsmøtet skal alle fylkeslagene i KrF stemme over om de vil samarbeide med høyre- eller venstresiden. Resultatet avgjør hvem de velger som delegater til landsmøtet. Lørdag skal fem fylkeslag velge hele 52 delegater.

Ulike fylker har valgt ulike måter for å velge delgater. Dette har skapt uro og debatt. Noen fylker sender et representativt antall av de som ønsker rød eller blå regjering. Andre fylker har valgt å sende delegater etter et «vinneren tar alt»-prinsipp, der mindretallet ikke blir representert i det hele tatt.

Hareide har ikke snakket om sin egen skjebne i det politiske dramaet han selv satte i gang. Men mange mener det ville være utenkelig at han fortsetter som partileder hvis partiet går inn for videre samarbeid med de borgerlige partiene. ​​Les mer her

