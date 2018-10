Den klokken 1.32 i natt fikk operasjonssentralen i Vest politidistrikt melding om en mann bærende på et våpen gående i Håkonsgaten i Bergen sentrum. Det opplyser politiet i en pressemelding.

På grunn av dette ble flere politipatruljer sendt mot stedet og politiet bevæpnet seg.

Politiet tok kontakt og fikk raskt kontroll på mannen, som viste seg å bære på en våpenkopi som en del av et kostyme.

– Lekevåpenet fremstod som ekte, og politiet på stedet snakket med flere vitner som opplevde situasjonen som skremmende, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Mannen vil bli anmeldt for brudd på våpenloven og ordensforstyrrelse.

– I mange tilfeller kan det for politiet være nærmest umulig å skille et lekevåpen fra et ekte våpen. Det kan medføre stor fare for de som benytter slike lekevåpen siden det for politiet fremstår som ekte og politiet handler deretter.

Mannen blir anmeldt for brudd på våpenloven og ordensforstyrrelse, og kan vente seg en bot på 15.000 kroner. Han fikk også pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til lørdag morgenen.

– Politiet ber på generelt grunnlag befolkningen tenke seg godt om hvilke type Halloween-rekvisitter de bærer med seg og kler seg ut med. Lekevåpen og andre rekvisitter kan virke skremmende og det kan oppfattes som annet enn leketøy, sier Halleraker.